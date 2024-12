Woeste Russell haalt uit naar Verstappen: "Mensen worden al jaren gepest door Max"

Red Bull-coureur Max Verstappen haalde vorige week na de race in Qatar keihard uit naar George Russell. De Nederlander stelde geen respect meer te hebben voor de Brit, nadat hij hem bij de stewards een straf probeerde te bezorgen, stelde Verstappen. Een week later haalt Russell echter uit naar de viervoudig wereldkampioen.

Max Verstappen en George Russell zijn sinds de kwalificatie in Qatar niet bepaald de grootste vrienden. De twee coureurs kwamen elkaar tijdens hun opwarmronde voor de laatste run in Q3 tegen, waarbij de Brit bijna achterop de RB20 van de Nederlander knalde. Russell klaagde over het 'gevaarlijke' rijgedrag van de viervoudig wereldkampioen, waarna de stewards besloten om beide mannen op het matje te roepen. Nadat ze hun verhaal hadden gedaan, besloten de stewards de Nederlander één plaats gridstraf te geven, waardoor niet Verstappen maar Russell op zondag vanaf pole mocht vertrekken.

Verstappen noemde de straf belachelijk, maar was bovenal niet te spreken over het gedrag van Russell. De 63-voudig Grand Prix-winnaar gaf aan geen respect meer te hebben voor Russell, die hem in zijn ogen een straf probeerde aan te naaien. Hij stelde dan ook dat de Mercedes-rijder kon oprotten. Een kleine week later op de mediadag in Abu Dhabi slaat de man uit Kings' Lynn echter hard terug richting de Nederlander.

"Ik vind het allemaal vrij ironisch, aangezien hij op zaterdagavond zei dat hij zijn best zou doen om opzettelijk tegen me aan te botsen en, ik citeer: 'Me op mijn kop in de muur zou zetten.' Om dan iemands integriteit in twijfel te trekken, terwijl je een dag daarvoor nog dat soort opmerkingen maakt, dat vind ik ironisch en ik ga dat niet zomaar accepteren", stelt de drievoudig Grand Prix-winnaar tegenover de internationale media. "Mensen worden al jaren gepest door Max en je kunt zijn rijvaardigheid niet in twijfel trekken, maar hij kan niet omgaan met tegenslagen. Kijk maar naar Jeddah 2021 en Brazilië 2021, hij haalt dan uit. In Boedapest dit jaar, de allereerste race dat zijn auto niet dominant was, botste hij tegen Lewis aan en haalde hij vervolgens uit naar zijn team."

Geen gesprek met Verstappen

Russell geeft dan ook totaal niet gediend te zijn van de uitspraken van de Nederlander na de race in Doha. "Op de baan vechten we hard, dat hoort bij het racen. Wat er in de stewardskamer gebeurt? Je vecht hard, maar het is nooit persoonlijk. Maar hij gaat nu echt te ver", aldus de 27-jarige Brit, die geen behoefte aan een gesprek met Verstappen. "Ik ben er niet in geïnteresseerd om er met hem over te praten. Ik heb er geen baat bij om het goed te maken, want ik denk dat het zijn probleem is, hij moet het oplossen en ik ga er niet wakker van liggen."

"Hij denkt boven de wet te staan"

De Mercedes-rijder haalt nu dus vernietigend uit naar zijn Nederlandse rivaal, maar waarom deed hij dat niet direct na de race op het Losail International Circuit? "Omdat hij zich zo heeft uitgesproken in de media. Ik heb het gevoel dat hij mij als coureur niet respecteert", stelt Russell, die van mening is dat Verstappen momenteel denkt boven de wet te staan. "Ik ken hem al twaalf jaar. We hebben voorheen respect voor elkaar gehad. We hebben nooit crashes gehad. In de juniorcategorieën hebben we nooit echt iets met elkaar gehad. Maar nu hebben we een gozer die aan de top van de sport staat en denkt boven de wet te staan en ik vind dat niet juist. Ik bewonder zijn gevechten op de baan en wanneer hij hard en agressief is, maar wat we zagen aan het einde van het seizoen 2021 of wat we zagen in Mexico met Lando, dat waren geen harde, agressieve manoeuvres, maar 'do or die'-acties, die aantonen dat hij bereidt is anderen uit te schakelen. Dat is volgens mij niet de manier waarop we moeten racen."