Uitslag VT2 Abu Dhabi: Norris deelt tik uit aan Ferrari, Verstappen zeventiende

De tweede vrije training in Abu Dhabi is een feit. Op het circuit van Yas Marina werkten de coureurs hun programma's af en werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem stond de naam van Oscar Piastri op de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Nico Hülkenberg.

Max Verstappen nam in de tweede vrije training weer plaats achter het stuur van zijn RB20. De coureurs hadden er zin in, want bij de start van de training was het direct druk. Binnen drie minuten reden alle twintig coureurs op het asfalt. Ook Verstappen was direct de baan opgegaan.

Problemen

Verstappen moest in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan rookie Isack Hadjar. Nu mocht de viervoudig wereldkampioen weer aan de bak gaan, en hij was direct scherp. Hij was niet tevreden met zijn auto, en hij stelde dat hij nog steeds veel last had onderstuur. Hij was niet de enige met problemen, want ook George Russell had een klacht. De Mercedes-man stelde dat hij een vibratie voelde bij zijn stuur. Daarnaast had Russell veel last van een bloedhete cockpit.

De zon begon ondertussen onder te gaan, en dat betekende dat de omstandigheden steeds meer op die van de kwalificatie en de race begonnen te lijken. Verstappen was op dat moment nog steeds niet happy met zijn auto. Toch was het tijd voor de softruns, en daar wist Verstappen geen supersnelle tijd neer te zetten. Dat gold ook voor zijn teamgenoot Sergio Perez.

Norris

De concurrentie zag er veel sneller uit op de zachte banden. Lando Norris en Oscar Piastri waren namens McLaren het snelste team, terwijl men bij de concurrentie her en der er iets langzamer uitzag. De wagens van Haas waren opvallend snel, en Nico Hülkenberg vond zichzelf zelfs terug op de derde plaats na de eerste run op de zachte band.

Niet bij iedereen ging het eventjes goed. Charles Leclerc was over de kerbstones geknald, en Ferrari wilde zijn vloer even bekijken. Dit leek geen grote schade hebben opgeleverd, want even later reed Leclerc weer snelle rondjes. Hij klaagde zelfs over problemen met het verkeer.

Ook Franco Colapinto was over de kerbstones gereden. Op de beelden was te zien dat er wat onderdelen door de lucht vlogen. Colapinto keerde terug in de pits, en de monteurs gingen aan de slag met het lijmpistool. Colapinto had zoveel schade opgelopen bij het moment, dat hij niet meer verder kon gaan met de sessie. Het was pijnlijk, aangezien Williams dit jaar al tegen veel problemen aanliep. Het werd alleen maar pijnlijker voor het team, want ook Alexander Albon had problemen. Zijn auto maakte een vreemd geluid, en ook hij moest de pits opzoeken. Max Verstappen had ook geen fijne sessie, en hij knalde over de kerbs heen in de slotfase. Hij noteerde slechts de zeventiende tijd.