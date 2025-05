Tsunoda start sprintrace in Miami vanuit pitlane

Yuki Tsunoda kende gisteren een tegenvallende sprint kwalificatie in Miami. De Japanner kwam niet verder dan de achttiende tijd, maar hij zal niet op die positie gaan starten. Red Bull heeft namelijk een aantal aanpassingen doorgevoerd aan zijn auto.

Tsunoda kende een waardeloze vrijdag in Miami. De Japanse Red Bull-coureur had het lastig en werd tijdens zijn vliegende rondjes gehinderd door een aantal andere coureurs. Na afloop was hij zwaar teleurgesteld, en zag hij weinig kansen voor een goed resultaat in de sprintrace van vandaag. Het lijkt erop dat ze bij Red Bull ook geen risico's willen nemen, en ze hebben wat zaken aangepast. Hierdoor zal hij vanuit de pitlane gaan starten.

Red Bull voert aanpassingen door

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Red Bull de set-up van de ophanging van de auto van aangepast. Dit is tegen de parc fermé-regels, en Tsunoda zal de sprintrace dan ook vanuit de pitlane gaan starten. Voor hem zal de sprint dan ook meer gaan draaien om het verzamelen van data, in plaats van gaan jagen op een goed resultaat. Het is geen vreemde beslissing van Red Bull, in het verleden gebeurde dit wel vaker bij sprintraces.

Tsunoda is vooralsnog de enige coureur die vanuit de pitlane zal gaan starten. Zijn teamgenoot Max Verstappen noteerde de vierde tijd, en hij heeft dus wel goede kansen op een topscore in de sprintrace op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.

Het wordt waarschijnlijk een interessante sprint, want het begon zojuist te regenen tijdens de kwalificatie van de F1 Academy. Het lijkt er niet op dat het nog nat zal zijn tijdens de sprintrace, maar het rubber is wel van de baan gespoeld. Hierdoor zal het waarschijnlijk zeer glad zijn, en wordt het een uitdaging om grip te vinden.