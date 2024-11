Marko wijst minpunten Tsunoda aan: "Ontbreekt hem aan continuïteit en stabiliteit"

Het is nog altijd onduidelijk hoe de line-ups van de Red Bull-teams er in 2025 uitzien. Bij VCARB is nog een stoeltje beschikbaar, en de toekomst van Sergio Perez is onzeker. Yuki Tsunoda aast op dat stoeltje, maar Helmut Marko twijfelt nog een beetje aan hem.

Tsunoda rijdt sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull. Enkele maanden geleden kreeg hij al contractverlenging, maar hij hoopt dat Red Bull hem niet over het hoofd ziet voor 2025. De Japanner heeft al meerdere keren aangegeven dat hij vindt dat hij een kans moet krijgen. Aangezien Sergio Perez waarschijnlijk zijn zitje gaat verliezen, probeert Tsunoda nu aan de Red Bull-top te laten zien dat hij klaar is voor het echte werk.

Red Bull-adviseur Helmut Marko twijfelt nog een beetje over Tsunoda. In gesprek met zijn landgenoten van Kleine Zeitung stelt Marko nogmaals dat er tijdens een meeting na Abu Dhabi knopen worden doorgehakt over de line-ups van de teams. De Oostenrijker legt zijn mening over Tsunoda uit aan de krant: "Hij heeft nu twee hele goede races afgeleverd in Brazilië en Las Vegas. Maar, helaas maakte hij daarvoor twee domme fouten in Brazilië. Yuki heeft de snelheid, maar het ontbreekt hem aan continuïteit en stabiliteit. Maar als het voor hem werkt, dan werkt het heel goed."