Perez wijst verbeterpunt aan: "Moeten kwalificatie goed laten verlopen"

Sergio Perez staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend in Qatar. Na een teleurstellend weekend in Las Vegas, moet hij nu laten zien wat hij in zijn mars heeft. Perez stelt dat de kwalificaties beter moeten gaan tijdens de laatste twee races van het jaar.

Het is geen geheim dat de positie van Perez bij Red Bull onder druk staat. De Mexicaan moet scoren in Qatar en Abu Dhabi om zijn team ervan te overtuigen dat ze hem moeten behouden. In Las Vegas kende hij een tegenvallend weekend waarin hij in de kwalificatie afviel in Q1, en slechts als tiende finishte in de race. Het was zeker niet de eerste keer dit seizoen dat Perez het zwaar had.

Kwalificatie

Dit weekend wordt er in Qatar ook weer een sprintrace verreden, en Perez heeft zich zo goed mogelijk voorbereid. In zijn preview spreekt Perez zich uit: "Las Vegas was positief, omdat we de snelheid in de race hadden en het was goed om te zien dat we gedurende de race competitiever waren. Tijdens de laatste twee races van het seizoen moeten we de kwalificatie goed laten verlopen en de auto consequenter in de juiste positie te krijgen, zodat we in de races kunnen starten waar we moeten staan."

Fabriek

Samen met Red Bull heeft Perez zich goed voorbereid op dit weekend. De Mexicaan is weer naar Milton Keynes gegaan om de laatste voorbereidingen te treffen op het raceweekend op het circuit van Losail: "Het zal interessant zijn om te zien hoe de auto hier presteert op het oppervlak, in totaal andere temperaturen. Het sprintformat betekent dat we tijd verliezen op de baan, maar ik ben deze week bij mijn team op de fabriek geweest om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn als we op vrijdag van start gaan."