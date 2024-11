Uitslag Sprint Qatar: Norris gunt Piastri sprintzege, Verstappen slechts achtste

De laatste sprintrace van 2024 is een feit. Op het Lusail International Circuit ging de sprintzege naar Oscar Piastri. De tweede plek in deze sprint werd gepakt door Lando Norris. Het sprintpodium werd compleet gemaakt door George Russell.

Met Sergio Perez en Franco Colapinto in de pitlane ging de sprintrace van start. De zon begon onder te gaan en Lando Norris greep de leiding bij de start. Ook zij teamgenoot Oscar Piastri kwam goed weg en hij sloot aan op de tweede plaats.

George Russell verloor zijn tweede plek aan Piastri, maar de Brit bleef jagen op de oranje bolide voor hem. In de vierde ronde waagde hij een poging in de eerste bocht, maar Piastri gooide de deur dapper dicht. Russell was woest en stelde dat Piastri iets verleerd had gedaan. Hij moest zijn jacht voortzetten.

Inhaalrace

Max Verstappen moest een inhaalrace gaan rijden, want bij de start viel hij terug naar de negende plaats. Hij moest op de rem trappen vanwege een moment van de Ferrari's voor hem. Daarnaast had hij enorm veel last van overstuur. Ook Liam Lawson kende een rampzalige start en hij viel terug naar de zeventiende plaats.

Russell moest ondertussen ook in zijn spiegels gaan kijken, want Carlos Sainz had het gat dichtgereden. Piastri kreeg DRS van Norris, waardoor het voor Russell lastiger werd om de aanval te openen. Met het oog op het constructeurskampioenschap was dat niet handig, want Sainz kon immers aansluiten bij het groepje.

Verstappen

Piastri moest echter vooral op Russell letten, de Brit probeerde het meerdere keren, maar het was lastig om de McLaren in te halen. Norris meldde zijn team dat hij er alles aan deed om zijn teamgenoot DRS te geven, en dat zorgde voor een ouderwets treintje. Max Verstappen had de smaak ook te pakken, en hij nam de achtste plaats over van Pierre Gasly. Sergio Perez reed ondertussen rond in de achterhoede, nadat hij bij de start zat te slapen. Franco Colapinto haalde hem in bij het uitrijden van ds pitlane.

Merkwaardig einde

Perez reed een kansloze race, en Red Bull besloot hem zelfs een pitstop te laten maken om de voorvleugel te wisselen. Ver voor hem werden er spannende duels uitgevochten. Charles Leclerc en Lewis Hamilton bleven naast elkaar rijden voor een aantal bochten, raakten elkaar zeer licht, waarna Leclerc het duel won. Russell wilde ook inhalen, maar dat lukte hem maar niet. Tot zijn grote verbijstering zag hij hoe Norris in de laatste bocht van zijn gas ging om Piastri de zege te gunnen in de laatste centimeters van de merkwaardige sprintrace.