Leegloop bij FIA baart Russell zorgen: "Er verandert te veel"

In aanloop naar het raceweekend in Qatar zorgde autosportfederatie FIA voor de nodige onrust. Wederom werden een belangrijke namen ontslagen. Het zorgt voor frustratie bij George Russell, hij wil dat de FIA eindelijk meer openheid gaat geven over de gang van zaken.

In de uren voor het begin van de mediadag in Qatar werd duidelijk dat Tim Mayer en Janette Tan waren ontslagen. Mayer was één van de meest ervaren stewards, en Tan zou dit weekend beginnen als de nieuwe wedstrijdleider van de Formule 2. Mayer reageerde verbijsterd op zijn ontslag, en hij wees naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Het ontslag van Tan zorgt ervoor dat Formule 1-wedstrijdleider Rui Marques dit weekend óók verantwoordelijk is voor de F2.

Transparantie

Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell is niet blij met deze nieuwe ontslagronde bij de FIA. Russell was in de afgelopen weken al vaker kritisch op de handelswijze van de FIA. In gesprek met Motorsport.com is hij dat nu weer: "Net wanneer we vragen om iets meer transparantie en iets meer consistentie, ontslaan we twee belangrijke mensen bij het bestuursorgaan. Het is een beetje 360 graden gedraaid."

Geen stabiele omgeving

Russell is niet blij met het feit dat de FIA geen verklaring geeft aan de coureurs. Het ontslag van wedstrijdleider Niels Wittich is bijvoorbeeld niet uitgelegd aan de coureurs. Ook nu las Russell het nieuws in de media: "Niemand was geïnformeerd over het vertrek van Tim en dat de nieuwe wedstrijdleider dit weekend ook de Formule 2 doet, heb ik via de media vernomen. In elke organisatie is het natuurlijk zo dat er geen stabiele omgeving zal zijn als er mensen vertrekken of als het personeel verandert. Mensen moeten de nieuwe regels leren en dat is een hele uitdaging voor elk team. Het moet op dit moment super uitdagend zijn voor iedereen binnen de FIA. We zouden graag een beetje meer duidelijkheid krijgen en begrijpen wat er aan de hand is, en wie er nu ontslagen gaan worden."

Liberty Media

Russell houdt dit soort situaties nadrukkelijk in de gaten. Als kopstuk van de GPDA spreekt hij zich hier fel over uit. Hij vindt de huidige gang van zaken bij de FIA nogal zorgwekkend: "Er verandert te veel en het gaat te snel bij de FIA. Ik denk dat iedereen vertrouwen heeft in Liberty Media en Stefano Domenicali. Hij is een racer en hij heeft dat ook in zijn bloed. Hij doet er dus alles aan om de sport om de best mogelijke plek te plaatsen. De enige zorg voor ons allemaal is dat de sport er zo geweldig voor staat. Iedereen doet zijn best voor de teams en Liberty en Stefano hebben het echt geweldig gedaan. We moeten ervoor zorgen dat de sport in deze positie blijft, of dat het gaat groeien. Het enige wat ik met al deze veranderingen hoop, is dat het geen negatieve impact gaat hebben."