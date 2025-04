George Russell kwam ook in Saoedi-Arabië weer in de top vijf over de streep. Het was een prima resultaat van de Britse Mercedes-coureur, maar na afloop was hij enorm ontevreden over zijn prestaties. Hij baalde als een stekker.

Russell werd in Saoedi-Arabië als vijfde geklasseerd. Hij finishte één plekje voor zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en hij eindigde weer in de top vijf. Russell is dit seizoen niet lager gefinisht dan vijfde, en dat is een puike prestatie. Toch was hij niet tevreden in Saoedi-Arabië, want hij was niet in staat om zich te mengen in de strijd om de podiumposities.

Grote verrassing

Na afloop van de race baalde hij als een stekker. Hij was niet blij met de performance van zijn Mercedes, zo liet hij weten aan F1 TV: "Het was een verrassing dat we worstelden met de oververhitting van de banden. Ik kon in het begin nog net met Verstappen en Piastri meekomen. In de tweede stint moest ik daar echt hard voor strijden, en ineens waren mijn banden oververhit. Ik viel toen terug, en verloor een paar seconden in de laatste zeven, acht rondjes. De vijfde plek is wat we verdienden. De prestaties vielen behoorlijk tegen."

Interessante situatie

Russell ziet dat de prestaties van Mercedes lastig te voorspellen zijn. De Britse coureur vindt het een boeiende zaak, zo legt hij uit: "Het is interessant. We hadden niet verwacht dat we zo goed zouden zijn in Bahrein en we hadden verwacht dat we hier in Jeddah sterker zouden zijn en het bleek het tegenovergestelde te zijn. Dat is wel de aard van deze sport en iedereen werkt enorm hard om meer performance te kunnen vinden."

Russell staat nog steeds op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe 73 WK-punten bij elkaar gereden, en staat ruim tien punten achter Max Verstappen.