'FIA-president ontslaat ervaren steward Mayer'

Het blijft onrustig bij autosportfederatie FIA. In de afgelopen maanden zijn er veel mensen vertrokken, en werd wedstrijdleider Niels Wittich de deur gewezen. Het lijkt erop dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem weer een belangrijke naam heeft ontslagen, het zou ditmaal gaan om steward Tim Mayer.

In de afgelopen maanden gingen er veel verhalen rond over de FIA. President Mohammed Ben Sulayem zorgde voor woede bij de coureurs door te stellen dat ze minder moesten vloeken. Daarnaast ontstond er veel ophef over het feit dat steward Johnny Herbert analyses bleef geven bij gokplatformen. Vlak voor de Grand Prix van Las Vegas kwam naar buiten dat wedstrijdleider Niels Wittich was vertrokken, naar eigen zeggen had hij geen ontslag genomen.

Ontslagen

Nu heeft de onrust bij de FIA een nieuw hoofdstuk gekregen. Het lijkt er namelijk sterk op dat er weer een belangrijk persoon is vertrokken bij de autosportfederatie. Volgens de Daily Mail heeft Ben Sulayem de ervaren steward Tim Mayer ontslagen. Mayer wordt gezien als één van de belangrijkste stewards, maar sinds het raceweekend in Mexico is de Amerikaan niet meer in actie gekomen. Volgens de Daily Mail heeft het ontslag van Mayer te maken met een opvallende situatie in Austin. Mayer werkt ook voor de organisatie van de Amerikaanse Grand Prix, en daar werd een te vroege track invasion onderzocht.

Promotors

Volgens de Daily Mail was dit de oorzaak van het vertrek van Mayer. De Britse krant stelt dat er hier opmerkingen zijn gemaakt door promotors van de race, die voor woede bij Ben Sulayem hebben gezorgd. Het is niet duidelijk of Mayer zelf hier iets heeft gezegd. Vlak voor de start van de Grand Prix van Qatar lijkt hij nu dus te zijn vertrokken. Dit weekend fungeren Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Derek Warwick en Amro Al-Hamad als stewards.