'Max Verstappen negeert clausules in contract en blijft Red Bull trouw'

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij wordt in verband gebracht met meerdere teams, maar hij lijkt er zelf niet mee bezig te zijn. Het lijkt erop dat hij nog geen gebruik heeft gemaakt van speciale clausules in zijn contract.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan veroveren. Maar na vijf races kan men concluderen dat het een zware strijd gaat worden. Verstappen wist alleen te winnen in Japan, en verder zijn de McLarens simpelweg te snel. Tegenvallende prestaties zorgden voor frustratie bij Verstappen, en dat zorgde weer voor speculatie over zijn toekomst. Hij werd in verband gebracht met Aston Martin en Mercedes, maar hij liet in Saoedi-Arabië weten niet bezig te zijn met de toekomst.

Nog geen gebruik gemaakt van clausule

Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer.it is het Verstappens prioriteit om bij Red Bull te blijven. Het medium stelt dat Verstappen nog geen gebruik heeft gemaakt van clausules in zijn contract waardoor hij in de tweede seizoenshelft bij een ander team kan tekenen. Hij gaat dat ook niet doen, als Red Bull kan aantonen dat ze de RB21 kunnen door ontwikkelen.

Belofte aan Horner

Volgens AutoRacer zou Verstappen aan teambaas Christian Horner hebben laten weten dat hij in ieder geval tot en met eind volgend jaar voor Red Bull rijdt. Ook hier geldt dat de RB21 wel beter moet gaan worden. Bij Mercedes zullen ze de situatie in de gaten houden, al wordt er met George Russell gesproken over zijn toekomst.

Het Italiaanse medium stelt dat Verstappen voorlopig nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. Hij zou zijn contract willen respecteren, en dat betekent dus dat hij volgend jaar ook nog voor het team zal rijden. De geruchtenstroom zal ongetwijfeld blijven bestaan, maar het lijkt er dus nog niet op dat Verstappen inzet op een vertrek bij Red Bull.