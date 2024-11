'Opmerkelijk: FIA ontslaat nieuwe wedstrijdleider F2 en F3 nog voor debuut'

Eerder vandaag werd bekend dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem de ervaren steward Tim Mayer zou hebben ontslagen, maar daar zou het niet bij gebleven zijn. Ook de nieuwe wedstrijdleider van de Formule 2 en Formule 3, Janette Tan, is ontslagen.

De afgelopen weken is het erg onrustig binnen de autosportfederatie FIA. Nadat eerder dit jaar al enkele grote namen vertrokken bij de mondiale autosportbond, werden er twee weken geleden opnieuw twee grote namen ontslagen. Zo werd de compliance officer (de toezichthouder) van de FIA, Paolo Basarri, ontslagen, en nog veel opmerkelijker: F1-wedstrijdleider Niels Wittich werd verteld dat hij mocht vertrekken.

En vandaag heeft de onrust bij de autosportbond een nieuw hoofdstuk gekregen. The Daily Mail onthulde dat FIA-president Ben Sulayem de ervaren steward Tim Mayer heeft ontslagen. Het is niet duidelijk waarom de Amerikaan, die sinds de GP van Mexico niet meer in actie is gekomen, moet vertrekken bij de mondiale autosportbond. Naar verluidt heeft het te maken met de gevaarlijke situatie die ontstond na de GP van Amerika, waar Mayer ook voor werkt.

Janette Tan volgende die moet vertrekken

Opnieuw bleef het daar niet bij. Motorsport.com onthult namelijk dat er nog een kopstuk weg is gestuurd door de FIA. Het zou gaan om Janette Tan. Zij was de assistent van Rui Marques, toen de Portugees nog wedstrijdleider was van de Formule 2 en Formule 3. Nu Marques na het ontslag van Wittich is doorgeschoven naar de Formule 1, zou Tan de nieuwe wedstrijdleider van de F2 en F3 gaan worden. De Singaporese wedstrijdleidster zou dit weekend in Qatar haar debuut gaan maken tijdens de F2-races, maar daar heeft de FIA nu dus een stokje voor gestoken. Ook hiervoor is geen reden gegeven.

Het zorgt er wel voor dat Marques dit weekend niet alleen wedstrijdleider zal zijn bij de races in de koningsklasse van de autosport, maar deze rol ook zal moeten vervullen tijdens de twee F2-races op het Losail International Circuit. Het is te hopen dat er zich geen onvoorziene gebeurtenissen zullen voordoen, want er is momenteel dus geen vervanger voor Marques beschikbaar.