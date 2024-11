Ben Sulayem zorgt voor verbijstering bij ontslagen steward

Autosportfederatie FIA zorgde vandaag voor verbazing. Wederom werden er een aantal vooraanstaande namen ontslagen. Ook de ervaren steward Tim Mayer werd weggestuurd, en daar is hij niet blij mee. Hij haalt fel uit naar de FIA en president Mohammed Ben Sulayem.

Mayer was één van de meest ervaren stewards van de FIA. Vanochtend werd duidelijk dat hij door FIA-president Mohammed Ben Sulayem was ontslagen vanwege een onenigheid over een incident na de Amerikaanse Grand Prix. Hij is niet de enige die is weggestuurd, want ook de nieuwe wedstrijdleider voor de Formule 2 en de Formule 3, Janette Tan, werd de deur gewezen. Dit is opmerkelijk, aangezien ze nog niet eens was begonnen aan haar job.

Vooral het ontslag van Mayer zorgde voor veel verbazing. In een interview met BBC Sport legt hij uit dat hij afgelopen dinsdag is ontslagen door middel van een sms'je van een assistent van Ben Sulayem: "Voor een federatie die afhankelijk is van vrijwilligers, spreekt het ontslaan van iemand die een significante bijdrage heeft geleverd via een sms-bericht geen goed teken voor het bestuur."

Aanstoot

Mayer stelt ook te weten waarom hij is ontslagen. De Amerikaan heeft namelijk nog meer functies. Naast steward, is hij ook betrokken bij de organisatie van de Amerikaanse Grand Prix. Hij stelt dat hij de organisatie vertegenwoordigde tijdens een right to review-zitting over een boete die men ontving voor een baaninvasie. Volgens Mayer nam Ben Sulayem aanstoot aan de inhoud van het document, en was dus aanleiding voor zijn ontslag.

Mayer legt uit dat hij hierdoor toch niet werd ingezet als steward in Brazilië. Hij plaatst vraagtekens bij zijn ontslag door Ben Sulayem: "De officiële reden die gegeven zal worden, is dat ze vonden dat er een belangenconflict was met de FIA, omdat ik de right to review leidde in mijn rol als organisator. Maar dat is niet waarom ik ben ontslagen. Ik ben al meer dan twaalf jaar organisator, ten gunste van de FIA. Dat is niet nieuws. Ondanks dat de kwestie in stilte is opgelost, is hij nog steeds boos en heeft hij besloten me te ontslaan. Na 15 jaar als steward, tien jaar lesgegeven aan andere stewards, en honderden uren vrijwilligerswerk, kreeg ik een sms van een assistent van hem."

Verbijsterend

In het interview met de BBC stelt Mayer dat een deel van het right to review-document door Ben Sulayem werd aanschouwd als een persoonlijke aanval. Daar snapt de ontslagen steward niets van: "Ik heb dat deel van het document niet geschreven, maar het was mijn taak om het te presenteren. Het was niet de bedoeling problemen te veroorzaken met de FIA en ik blijf betrokken bij de organisatie van de drie Amerikaanse Grands Prix. Dit was zo'n klein punt dat het verbijsterend is dat iemand zich er zo beledigd door voelt."