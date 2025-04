Russell is klaar voor de wereldtitel

George Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Brit eindigde tot nu toe in elke race in de top vijf, en hij droomt groot. Russell wil wereldkampioen worden, en hij denkt dat hij daar zeker klaar voor is.

Russell is momenteel de best of the rest in de Formule 1. Hij is de kopman van Mercedes, maar kan nog niet altijd het duel aangaan met Max Verstappen en de McLarens. Toch wist Russell al drie keer op het podium te eindigen, en maakt hij een zeer stabiele indruk. Russell is van mening dat er nog veel meer in het vat zit, maar dat moet hij snel gaan bewijzen.

Russell is klaar de titel

Terwijl zijn generatiegenootjes nu vechten om de titel, vecht Russell om de plekjes daar vlak achter. Als hij in een interview met The Athletic de vraag krijgt of hij klaar is voor de titel, is hij duidelijk: "Om eerlijk te zijn heb ik zeker het gevoel dat ik er klaar voor ben. Zodra we een kans hebben gehad voor de pole of de zege, wisten we dat te verzilveren. Ik heb het gevoel dat ik elk seizoen sterker wordt. Ik ben er klaar voor, ik heb vertrouwen en ik geloof in mezelf. Ik heb het gevoel dat ik het net zo goed doe als elke coureur op de grid."

Waarom Russell niet wil zeggen dat hij de beste is

Russell wil nog niet zeggen dat hij de beste van het veld is: "Ik zal nooit zeggen dat ik op mijn best presteer. Zelfs als we dat zouden doen, wil ik die mentaliteit niet hebben, omdat ik altijd denk dat als je gelooft dat je op je best bent, dat dat het begin is van je terugval. Je moet altijd het gevoel hebben dat je nog veel meer kan gaan geven."

Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met ruim tien punten achterstand op nummer drie Max Verstappen.