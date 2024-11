Leclerc reageert op uitspraken Verstappen: "Vergezocht om zoiets te zeggen"

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend voor het vierde jaar op rij tot wereldkampioen Formule 1. Na het behalen van zijn titel stelde de Nederlander dat hij in een McLaren of een Ferrari ook kampioen was geworden in 2024. Volgens Charles Leclerc zijn de uitspraken van Verstappen 'vergezocht'.

Red Bull-coureur Max Verstappen kwam afgelopen weekend 'slechts' als vijfde over de streep in Las Vegas, maar dat was voor de berekenend rijdende Nederlander voldoende om zich opnieuw tot wereldkampioen te kronen. Ondanks het feit dat de 27-jarige zich dus al twee raceweekenden voor het einde van 2024 tot wereldkampioen kon kronen, heeft hij de titel dit jaar niet cadeau gekregen. Hij had flinke tegenstand van McLaren, Ferrari en af en toe Mercedes, en worstelde in de tweede seizoenshelft flink met zijn RB20. Toch trok de Nederlander, ondanks de sterke concurrentie, aan het langste eind.

Nadat hij de vierde titel binnen had gesleept in de gokstad, baarde Verstappen opzien met enkele gewaagde uitspraken. Hij zei namelijk het volgende tegenover de Nederlandse media: "Als mensen kritisch zijn en denken dat ik enkel in de beste auto kan winnen, bewijs ik gewoon het tegendeel. Als ik de credits nu nog niet krijg, weet ik niet wat ik nog meer moet doen. In de McLaren was ik allang kampioen geweest. In de Ferrari zou dat redelijk hetzelfde zijn, denk ik, al zou het in de Mercedes wel iets lastiger worden."

Titelrivaal Lando Norris reageerde eerder deze week tegenover The Telegraph al op de uitspraken van de viervoudig wereldkampioen. Hij stelde dat Verstappen "absoluut niet" kampioen was geworden in een McLaren en wees op de grote verschil in auto en punten aan het begin van 2024.

"Hij weet niet hoe de Ferrari is"

Nu heeft ook Ferrari-coureur Charles Leclerc gereageerd op de uitspraken van Verstappen. Hij stelt dat de uitspraken 'vergezocht' zijn. "Max is een zeer speciale coureur", begint de Monegask zijn verhaal tijdens de FIA-persconferentie. "En wat hem zo speciaal maakt, is onder andere het vertrouwen dat hij heeft. Echter, het is lastig om zoiets te zeggen als je niet weet hoe de andere auto precies is. Hij is een geweldige rijder, daar bestaat geen twijfel over. Maar of hij het [met een andere auto, red.] gered zou hebben weet ik niet. Ik weet niet hoe de Red Bull en de McLaren zijn, en hij weet niet hoe de Ferrari is. Het is dus misschien wat vergezocht om zoiets te zeggen."