Verstappen slaat terug: "In een McLaren was ik veel eerder kampioen geworden"

Max Verstappen werd vandaag op enigszins eenvoudige wijze wereldkampioen in Las Vegas. Hij wist zijn titel te prolongeren door als vijfde over de streep te komen. Na afloop haalde hij zijn gram en stelt hij dat hij in een McLaren veel eerder wereldkampioen was geworden.

Verstappen was in Las Vegas niet oppermachtig, zoals hij dat in voorgaande jaren wel was. De Nederlander wist dat hij voor zijn titelrivaal Lando Norris moest finishen, en dat de titel dan binnen was. Hij reed een tactisch slimme race en hij kwam één plekje voor Norris over de finish. Daarna barstte er een klein feestje los bij Red Bull, en vloeide de champagne rijkelijk. Voor Verstappen maakte het allemaal niets meer uit.

Opgelucht

Na de eerste festiviteiten in de gokstad meldde Verstappen zich nog een keertje bij de media. Hij was nog niet helemaal los gegaan, zo liet hij weten aan De Telegraaf: "Ik heb nu vier biertjes en twee gin-tonics op." Hij was vooral blij met het feit dat titel vier binnen is: "Ik ben vooral redelijk opgelucht. De race was niet geweldig, maar eigenlijk nog iets beter dan verwacht. Het is fijn dat het nu klaar is en we redelijk relaxed de laatste races in Qatar en Abu Dhabi in kunnen gaan. Daar wil ik ook nog wel een paar leuke resultaten neerzetten."

McLaren

Vlak na de race haalde Verstappen grappend zijn gram bij McLaren-CEO Zak Brown. Hij liet de Amerikaan duidelijk weten dat hij ook in niet de snelste auto wereldkampioen kan worden. Verstappen gebruikte Browns eerdere woorden om beter te worden: "Zulke dingen motiveren mij alleen maar. Als mensen kritisch zijn en denken dat ik alleen in de beste auto kan winnen, dan bewijs ik graag het tegendeel. Als ik hier nu geen credits voor krijg, dan weet ik ook niet wat ik nog meer kan doen. Of ik in de McLaren kampioen was geworden? Ja! En nog veel eerder ook. In 2021 had ik in een andere auto ook de titel gepakt. In 2022 was dat lastiger geworden, want Ferrari was toen misschien iets te fragiel. En vorig jaar? Nou, dat was wat lastiger geworden."