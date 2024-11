Norris denkt niet dat Verstappen titel had gepakt bij McLaren

Max Verstappen pakte in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. Hij haalde zijn gram, want de Red Bull was zeker niet de snelste auto. Hij stelde dat hij in een McLaren al eerder wereldkampioen was geworden, al denkt Lando Norris daar anders over.

Verstappen en Red Bull hebben een aantal zware maanden achter de rug. Ze verloren hun voorsprong, en Red Bull zakte zelfs terug naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. De RB20 was niet langer de snelste auto van het veld, maar toch wist Verstappen er het meeste uit te halen. Na afloop van de race in Las Vegas haalde hij zijn gram door tegen McLaren-CEO Zak Brown te grappen dat hij ook in niet de snelste auto kampioen kan worden.

Tijdens een persmoment deed Verstappen er nog een schepje over op en liet hij weten dat hij in een McLaren veel eerder de wereldtitel had gepakt. McLaren-coureur Lando Norris denkt daar heel anders over, zo laat de Brit weten in een interview met The Telegraph: "Nee, absoluut niet." Norris wijst vooral naar zijn achterstand die hij dit jaar had: "Niemand is ooit teruggekomen van de achterstand die ik had. Niemand. Er zijn in het verleden grotere veranderingen in het prestatieniveau van auto's geweest dan dit jaar. De voorsprong van Red Bull in het begin van het seizoen was ook veel groter dan onze voorsprong op de rest."