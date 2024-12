Bottas slaat IndyCar-aanbieding af en praat met GM over F1-zitje voor 2026

Sauber-coureur Valtteri Bottas zal volgend jaar niet meer op de Formule 1-grid aanwezig zijn als coureur, maar is achter de schermen wel al bezig om een zitje voor 2026 te bemachtigen. Een van zijn mogelijkheden is het nieuwe team van General Motors. De Fin bevestigt met dat team in gesprek te zijn voor een zitje in '26.

Valtteri Bottas is bezig aan zijn derde en tevens laatste seizoen bij het team van Sauber. De renstal uit Hinwil besloot de contracten van Bottas en teamgenoot Guanyu Zhou niet te verlengen, en trok Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto aan voor de komende jaren. Hierdoor zal Bottas volgend jaar niet meer als fulltime coureur op de Formule 1-grid staan, en zal hij genoegen moeten nemen met een reserverol, die hij gevonden lijkt te hebben bij het team van Mercedes. De tienvoudig Grand Prix-winnaar kan prima leven met een rol als reservecoureur in 2025, omdat het hem naar eigen zeggen een goede kans geeft om een F1-zitje voor 2026 te bemachtigen. Dat blijft namelijk nog altijd zijn doel. Hij heeft hiervoor naar eigen zeggen zelfs een aanbieding uit de IndyCar afgeslagen.

"Dat is een bewuste keuze, ik denk dat het te snel komt", vertelt de Fin tijdens de media tegenover de internationale media. "Na twaalf jaar Formule 1 meteen een volledig IndyCar-seizoen doen, komt gewoon te snel. Je moet hard werken om goed te wennen aan de klasse. Ik neem dan liever wat tijd om uit te zoeken wat de volgende stap wordt", vervolgt Bottas, die IndyCar eerder nog aanstipte als een mogelijk plan b, maar nu toch een concrete aanbieding uit de Amerikaanse raceklasse heeft afgeslagen. "Ik heb gesprekken gehad en ben benaderd, maar ik heb duidelijk gemaakt dat volgend jaar te vroeg komt. Er is nog een kans om in 2026 in een goede F1-auto terecht te komen. Een langer verblijf in F1 heeft mijn voorkeur. Als ik in 2026 niet in de Formule 1 beland, dan is dat voor mijn toekomst echter wel interessant."

"Het is zeker een interessant project"

En het nieuws van afgelopen week heeft de kansen voor Bottas op een F1-zitje in 2026 alleen maar vergroot. Maandag werd namelijk bekend dat General Motors een principeakkoord met de Formule 1 heeft gesloten, waardoor ze vanaf 2026 het elfde team op de grid zullen vormen. Hierdoor zijn er weer extra twee zitjes beschikbaar, wat een groot voordeel is voor de Fin. Bovendien zou hij wel eens de ervaren coureur kunnen zijn waar GM/Cadillac F1 naar op zoek is.

Bottas heeft er dan ook geen gras over laten groeien en bevestigt tegenover Motorsportweek dat hij al met GM heeft gesproken over een zitje voor 2026. "Ja [we hebben gesproken, red.]", antwoordt Bottas voorafgaand aan het weekend in Qatar op de vraag of er ook al daadwerkelijk een gesprek heeft plaatsgevonden tussen hem en GM. "Ik denk zeker dat ik niet de enige ben, maar natuurlijk is het interessant voor mij en ik denk dat het geweldig is voor de Formule 1. Het is een geweldig merk. GM is een grote investeerder, dus het is zeker een interessant project. Ik denk dat dat de kans vergroot om een ​​stoel te bemachtigen voor 2026, wat uiteindelijk het doel is. Maar als dat niet lukt, dan zijn er nog veel meer coole dingen in andere series."