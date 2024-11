Herta op het lijstje van Cadillac: "Zeker iemand die we overwegen"

De Formule 1 maakte deze week bekend dat ze een deal hebben gesloten met General Motors. Met hun merk Cadillac willen ze vanaf 2026 deelnemen aan de koningsklasse. Mario Andretti heeft een rol gekregen bij het project, en hij geeft toe dat er weer wordt gekeken naar Colton Herta als mogelijke coureur.

De Formule 1 en GM hebben een principe-akkoord bereikt voor 2026. Ze zullen met hun merk Cadillac gaan deelnemen aan de koningsklasse. Samen met Andretti aasde Cadillac op een plekje op de grid, maar het originele plan werd begin dit jaar afgewezen. GM pakte de handschoen op, en de gesprekken belandden in een stroomversnelling. Vlak na het raceweekend in Las Vegas werd duidelijk dat er een deal was gesloten.

Herta

Racelegende Mario Andretti krijgt ook een rol bij het project. De ervaren Amerikaan wordt in een eerste reactie door NBC News gevraagd naar mogelijke coureurs. Gevraagd of IndyCar-coureur Colton Herta weer een optie is, reageert hij bevestigend: "Op dit moment denk ik van wel. Je hebt het over kandidaten, en hij is zeker iemand die we gaan overwegen. Ik denk dat je je opties open moet houden, aangezien we naar een seizoen toegaan waar we niet in meespelen."

Doelstellingen

In Las Vegas reageerden veel coureurs op de aanstaande komst van Cadillac. Valtteri Bottas gaf aan dat hij wel interesse heeft in een zitje. Volgens Andretti zegt dat alles: "Er zijn momenteel meer coureurs beschikbaar dan dat er teams zijn. Tien teams klinkt als veel, maar er zijn veel meer coureurs, en er is ook veel meer talent. Vanuit ons oogpunt, denk ik dat we aan het begin gaan voor een ervaren coureur, de nationaliteit maakt niet uit, en een jong Amerikaans talent. Dat zijn de doelstellingen op dit moment."