Officieel: Formule 1 en General Motors sluiten deal over nieuw team

De Formule 1 heeft een principe-akkoord gesloten voor de komst van een elfde team in 2026. Zoals verwacht gaat het om een akkoord met General Motors. Het grote Amerikaanse autoconcern gaat deelnemen met hun merk Cadillac, zo maakte de Formule 1 zojuist bekend.

Er gaan al geruime tijd veel geruchten rond over de komst van een elfde team. Andretti wilde samen met Cadillac de sport betreden, maar begin dit jaar werden die plannen afgewezen. In Las Vegas werd duidelijk dat General Motors een grotere rol ging spelen bij het project. GM heeft het plan nu volledig overgenomen, en ze zijn nu tot een akkoord gekomen om deel te kunnen nemen in 2026.

In een persbericht meldt de Formule 1 dat ze in gesprek zijn gebleven met GM na de afwijzing van de gezamenlijke plannen met Andretti. In de loop van het jaar zijn er meerdere mijlpalen bereikt, die het commitment van GM hebben laten zien. Volgens de Formule 1 is er een deal gesloten met GM, en hun partner TWG Global. De CEO van dit bedrijf is Dan Towriss, de man die een grotere rol is gaan spelen bij Andretti na het terugtreden van Michael Andretti. Zoals verwacht zal Cadillac de sport in 2026 gaan betreden, en zullen ze op een later moment zelf motoren gaan leveren. Naar verwachting gaan ze eerst met Ferrari-krachtbronnen rijden, alvorens ze in 2028 overstappen naar eigen motoren.