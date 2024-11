Uitslag Sprint Kwalificatie Qatar: Norris grijpt laatste sprintpole van 2024, Verstappen zesde

De startopstelling voor de sprintrace van morgen is bekend. Op het circuit van Losail in Qatar werd de sprintpole gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij in de sprintrace met George Russell. De top drie werd deze sessie compleet gemaakt door Oscar Piastri.

SQ1

Aangezien de sessies in de sprint kwalificatie slechts kort zijn, was het voor veel coureurs belangrijk om direct de baan te betreden. Haastig spoedden de Ferrari's, Lance Stroll en de Saubers zich als eerste naar buiten. Lando Norris deelde als eerste een tik uit, en met zijn eerste rondje was hij direct bijna een halve seconde sneller dan de rest.

Zijn tijd sneuvelde echter snel, want de baan werd steeds sneller. Groene een paarse sectortijden volgden elkaar snel op. Sergio Perez had het ondertussen weer lastig. De Mexicaan probeerde zo snel mogelijk te rijden, maar het lukte weer niet. Hij kwam Charles Leclerc tegen, en zijn rondetijd was gewoon niet snel genoeg. Gefrustreerd stapte hij uit, en ook Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Guanyu Zhou en Franco Colapinto vielen af.

SQ2

Het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie begon met een opmerkelijk bericht van de wedstrijdleiding. Zeventien (!), coureurs waaronder Max Verstappen, moeten vrezen voor een straf, omdat ze mogelijk te langzaam hebben gereden. De sessie zelf begon met veel auto's op de baan. Het was namelijk wederom belangrijk om genoeg rondjes te rijden.

De baan werd steeds sneller en sneller, en Max Verstappen en Oscar Piastri noteerden dezelfde tijd. Piastri verloor deze tijd weer, want hij had de track limits overschreden. De Australiër wist zichzelf echter te redden. Niet iedereen kreeg dat voor elkaar, want Fernando Alonso, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Kevin Magnussen vonden hun waterloo.

SQ3

Het laatste gedeelte van de sprint kwalificatie is kort, en dat betekent dat de coureurs geen foutjes mochten maken. Op de zachte banden gingen ze er vol voor. De meeste coureurs kozen ervoor om direct de baan op te gaan, alleen de McLarens en Nico Hülkenberg deden rustig aan. McLaren leek goed te hebben gegokt, want de twee coureurs pakten de snelste tijden. George Russell duwde Oscar Piastri echter naar de derde plaats. De sprintpole werd gepakt door zijn teamgenoot Lando Norris.