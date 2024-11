Bottas bevestigt gesprekken met Mercedes

Valtteri Bottas is nog altijd op zoek naar een zitje of andere rol bij een Formule 1-team. De Fin bevestigt in gesprek te zijn met Mercedes over een rol als reservecoureur, maar sluit een andere optie uit. Hij geeft namelijk aan dat hij bij Red Bull niet de eventuele vervanger van Sergio Perez zal gaan worden, aangezien het Oostenrijkse team een hem niet zo 'zou mogen'.

De 35-jarige Valtteri Bottas moet het team van Sauber aan het einde van 2024 noodgedwongen gaan verlaten. Het team uit Hinwil, dat vanaf 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi, heeft Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto aangetrokken voor de komende jaren, waardoor er geen plek meer is voor de Fin bij Sauber/Audi.

Bottas ziet red Bull-zitje niet als optie

Dit betekent dat Bottas op zoek zal moeten naar een zitje bij een ander Formule 1-team, maar dat lijkt een onmogelijke opgave te zijn. Alleen Visa Cash App RB (VCARB) heeft nog een zitje beschikbaar voor 2025, al is er mogelijk ook nog een plekje bij Red Bull Racing beschikbaar, mocht de formatie uit Milton Keynes besluiten om Sergio Perez weg te sturen. Volgens Bottas is Red Bull echter geen mogelijk voor hem. "Ik heb het gevoel dat teams als Red Bull mij niet zo mogen", stelt de coureur. "Ik denk niet dat dat een optie is, maar dat is slechts mijn gevoel."

"Je kunt daar veel kansen voor de toekomst creëren"

Een zitje in de Formule 1 lijkt dus erg onwaarschijnlijk voor de man uit Nastola, maar een andere rol bij een team in de koningsklasse lijkt nog wel altijd een realistische optie te zijn. Een aantal weken geleden werden er geruchten verspreid over een terugkeer van Bottas bij het team van Mercedes als reservecoureur. Afgelopen weekend reageerde Mercedes-teambaas Toto Wolff daar al op. Hij gaf aan dat er gesprekken plaatsvinden en dat het slechts ''een kwestie van tijd" is voordat Bottas terugkeert bij Mercedes. Bovendien werd er eerder vandaag bekendgemaakt dat de huidige reservecoureur van Mercedes, Mick Schumacher, zal gaan vertrekken bij het Duitse team aan het einde van 2024.

Hierdoor nemen de kansen van Bottas, die graag in de Formule 1 actief wil blijven, alleen maar toe. Hij bevestigt tegenover Motorsport.com ook dat er al 'behoorlijke lang' gesprekken worden gevoerd tussen hem en Wolff, die overigens ook onderdeel is van het managementteam van de Fin. Het gaat inderdaad om een rol als reservecoureur. "Natuurlijk wil ik alle opties bestuderen, maar als ik het zo zie dan zijn er veel lichtpunten. Ik zou dan terugkeren bij de Mercedes-familie, dat is een geweldig team en een fantastisch merk. Je kunt daar veel kansen voor de toekomst creëren. Dat is dus een degelijke optie voor mij en ik ben dankbaar voor het feit dat ze mij in die rol willen hebben."