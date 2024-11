Wolff over Mercedes-terugkeer Bottas: "Kwestie van tijd"

Valtteri Bottas zal het team van Sauber aan het einde van 2024 noodgedwongen moeten verlaten, maar waar ligt de toekomst van de man uit Finland? Hij wil zelf graag actief blijven in de Formule 1, en zou een terugkeer bij het team van Mercedes als test- en reservecoureur niet willen uitsluiten. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dit wel zitten en geeft aan dat hij de Fin graag terug wil halen.

De 35-jarige Valtteri Bottas zal het team van Sauber aan het einde van 2024 noodgedwongen moeten verlaten. Het team uit Hinwil koos er namelijk voor om Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto aan te trekken voor de komende jaren, waardoor er geen plaats meer was voor de man uit Nastola. Hierdoor is de Fin bezig aan zijn laatste drie races bij de renstal die in 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi.

Het is nog niet duidelijk wat Bottas in 2025 zal gaan doen. Hij gaf eerder dit jaar al aan dat mocht hij weggestuurd worden bij het team uit Hinwil, zijn plan B de IndyCar Series zou zijn. Nu de grid van de Amerikaanse raceklasse ook steeds meer vorm begint te krijgen - en minder zitjes telt door de komst van het chartersysteem - lijkt dat erg onwaarschijnlijk. Maar Bottas heeft mogelijk nog een andere optie. Hij werd eind oktober namelijk in verband gebracht met een terugkeer bij Mercedes. Bij het team uit Brackley staan George Russell en Andrea Kimi Antonelli al onder contract voor volgend jaar, maar een rol als test- en reservecoureur zou er mogelijk wel in zitten de 35-jarige.

Bottas is ook geen onbekende voor de Zilverpijlen, want de Fin reed van 2017 tot en met 2021 al vijf seizoenen voor het Duitse team. Hij won in die periode vijf constructeurstitels met Mercedes, en schreef tien overwinningen, twintig pole positions en 58 podiumplaatsen op zijn naam.

"Dan kun je jezelf gelukkig prijzen"

De tienvoudig Grand Prix-winnaar gaf eerder al aan dat hij openstaat voor een terug bij zijn oude team als test- en reservecoureur, maar hoe kijkt Mercedes-teambaas Toto Wolff hiernaar? "Als je de kans hebt om Valtteri [Bottas, red.] terug te krijgen bij Mercedes, met zijn kwaliteiten, met zijn ervaring in deze moderne auto's, dan kun je jezelf gelukkig prijzen", vertelt de teambaas tegenover Viaplay. "Er is nog niets getekend, maar als we hem terug kunnen krijgen in de familie, zouden we dolblij zijn", aldus de Oostenrijker, die niet lang hoeft na te denken als hem gevraagd wordt hoe graag hij Bottas terug zou willen halen: "Heel erg graag."

Onderhandelingen

Als de Oostenrijkse teambaas daarna gevraagd wordt hoe ver Mercedes en Bottas zijn in de onderhandelingen, begint hij grappend. "Weet je wat het is met onderhandelen? Advocaten willen altijd contracten laten mislukken. Nee grapje, we hebben geweldige advocaten", vertelt Wolff, die daarna op serieuze toon verder gaat: "Het is een kwestie van tijd."

Die onderhandelingen zouden normaal gesproken wel goed moeten komen. Voordat Bottas naar Mercedes ging was Wolff namelijk de manager van de Fin. Daarna werd de man uit Wenen de teambaas van Bottas bij Mercedes, waardoor Wolff vanwege de schijn van belangenverstrengeling niet langer de rol van manager vervulde. Sinds 2023 maakt de man uit Wenen echter weer deel uit van het managementteam van de 35-jarige, zo onthulde Bottas vorig jaar in de podcast 'Beyond The Grid'. Het lijkt dus inderdaad een kwestie van tijd te zijn voordat Bottas terugkeert bij de Silver Arrows.