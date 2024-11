Schumacher vertrekt als reservecoureur van Mercedes

Het team van Mercedes neemt na dit seizoen afscheid van reservecoureur Mick Schumacher. De Duitser fungeerde in de afgelopen twee jaar als reservecoureur, maar daar komt na het raceweekend in Abu Dhabi een einde aan. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen.

Na zijn mislukte Formule 1-avontuur bij Haas vond Schumacher begin 2023 onderdak bij Mercedes. In de afgelopen jaren speelde hij daar een belangrijke rol achter de schermen en werkte hij meerdere tests af. Daarnaast kwam hij dit seizoen in actie in het WEC namens het Hypercar-team van Alpine. Volgens Mercedes gaat Schumacher nu nieuwe kansen nastreven, al is het niet duidelijk wat deze doelen inhouden.

De kans is aanwezig dat Schumacher actief blijft in het WEC, maar zijn Formule 1-kansen lijken nu echt te zijn verkeken. Hij is nog niet in verband gebracht met een reserverol bij een ander team, en een racezitje lijkt niet tot de mogelijkheden te horen. Mercedes moet nu op zoek gaan naar een nieuwe reservecoureur, de kans is zeer groot dat ze kiezen voor Valtteri Bottas. De Finse coureur rijdt nu nog voor Sauber, maar loopt daar na dit seizoen uit zijn contract. Hij heeft een verleden bij Mercedes en hij heeft nog altijd goede contacten met teambaas Toto Wolff.