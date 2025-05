'Red Bull probeert magische truc van oppermachtig McLaren te kopiëren'

Het team van McLaren is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. Ze lijken een trucje te hebben gevonden, waardoor hun banden op temperatuur blijven. Red Bull denkt een theorie te hebben gevonden, maar het lijkt er niet op dat ze het zomaar kunnen kopiëren.

McLaren is dit seizoen veel sneller dan de rest van het veld. De Britse renstal heerst met Oscar Piastri en Lando Norris, en bij de concurrentie houden ze alles zo goed mogelijk in de gaten. Eén ding dat opvalt, is dat McLaren de bandentemperatuur zeer goed onder controle heeft. In tegenstelling tot de concurrentie, hebben ze geen last van oververhitting bij de banden.

Remsysteem

Red Bull beschuldigde McLaren vorig jaar van een trucje waarbij er water in de banden werd gespoten. Het zorgde voor een kleine rel, maar het lijkt er niet op dat dit het geval is. Volgens Auto, Motor und Sport is er namelijk iets heel anders aan de hand. AMuS stelt dat het gaat om een slimme truc in het remsysteem.

McLaren lijkt iets te doen met de remtrommels, waardoor de banden goed op temperatuur blijven. Na afloop van de Grand Prix van Miami meldde The Race dat de FIA de zaak goed had bekeken, maar dat ze geen illegale zaken hadden gevonden.

Wat is er aan de hand?

De vraag is dan waar Red Bull het verhaal vandaan heeft gehaald dat McLaren water in de banden pompte. Volgens AMuS is het zo dat Red Bull-personeel meerder keren vocht aan de binnenkant van de velgen van de McLarens heeft gezien. Dit lijkt niet afkomstig te zijn van de banden, maar van de remtrommels.

Opvallend genoeg klaagde Red Bull in 2024 in Oostenrijk al dat McLaren rondreed met temperatuursensoren op de remtrommels. Deze sensoren mogen alleen worden gebruikt tijdens vrije trainingen, maar volgens Red Bull heeft McLaren er minimaal één keer het volledige raceweekend mee afgewerkt.

Geen makkelijke zaak

Wat volgens AMuS ook opvalt, is dat McLaren in de derde vrije training in een raceweekend vaak agressieve longruns rijdt. Hierbij kunnen ze mogelijk testen of alles werkt zoals het hoort onder extreme omstandigheden.

McLaren lijkt dus al langer met het systeem te rijden, terwijl het geen simpele zaak is. Het Duitse medium stelt dat McLaren al heel erg lang bezig is met de ontwikkeling, en dat ze vorig jaar al met een vroege versie van het systeem rondreden. Als voorbeeld wordt er gewezen naar de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort waar ze een zeer sterke tweede helft van de race reden.

Hoe gaat Red Bull reageren?

De vraag is nu hoe Red Bull gaat terugslaan. Volgens AMuS is het zo dat als de concurrentie al zou weten wat McLaren doet, het niet makkelijk te kopiëren is. Red Bull zou wel een theorie hebben gevonden, en mogelijk zijn ze hier al mee aan het testen. Of dit de goede kant opgaat, zal echter nog moeten blijken.