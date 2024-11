Stellige Marko steunt McLaren-uitspraken Verstappen

Max Verstappen verschijnt dit weekend met een goed gevoel aan de start in Qatar. Hij veroverde in Las Vegas zijn vierde wereldtitel, en hij stelde dat hij deze titel veel eerder had gepakt met een ander team. Helmut Marko is het daar volledig mee eens.

Verstappen moest dit jaar hard vechten voor zijn titel. Na een goede start zakten de prestaties van Verstappens team Red Bull volledig in. Verstappen wist er nog wel het beste uit te halen, maar Ferrari en McLaren wisten Red Bull in te halen. Na zijn titelrace in Las Vegas riep Verstappen dan ook dat hij zijn wereldtitel veel eerder had geprolongeerd als hij in een McLaren of Ferrari had gezeten.

Vijfde titel

Volgend jaar wil Red Bull Verstappen graag een sterkere auto geven. De Nederlander gaat dan jagen op een vijfde wereldtitel op rij. In een interview met zijn landgenoten van OE24 krijgt Red Bull-adviseur Helmut Marko de vraag of Verstappen in 2025 zijn vijfde wereldtitel gaat pakken: "We hoeven hem alleen maar in de juiste auto te zetten, dan zal Max het doen. Wel een auto die niet zo humeurig is als de huidige, we hebben er eentje nodig die consequent vooraan staat."

McLaren

Marko wordt ook geconfronteerd met de uitspraken van Verstappen. De Nederlander stelde immers dat hij zijn vierde titel eerder had veiliggesteld als hij een McLaren of een Ferrari had bestuurd. Marko is het daar helemaal mee eens: "Ja, daarin heeft hij absoluut gelijk. Dit jaar zou geen andere coureur dan Max voor ons het wereldkampioenschap hebben gewonnen. Hij had absoluut niet de beste auto."