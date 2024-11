Colapinto fit genoeg om te racen in Las Vegas

Franco Colapinto zal vandaag gewoon in actie komen tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Hier bestond geruime tijd onduidelijkheid over na zijn harde crash in de kwalificatie van gisteren. Williams komt nu echter met goed nieuws naar buiten.

Colapinto crashte gisteren zeer hard aan het einde van Q2. Volgens Williams kreeg hij te maken met een impact van meer dan 50G. Williams liet direct weten dat Colapinto medische checks moest ondergaan voor de race, en dat hij alleen zou race als hij fit is. Williams laat nu weten dat Colapinto fit is verklaard door het medische team. Williams heeft wel een set-up wijziging doorgevoerd waardoor Colapinto vanuit de pitlane zal starten.

Team statement – Franco to race in Las Vegas

Following Franco’s incident in Qualifying yesterday, he has undergone a thorough follow-up evaluation from the event medical team today and has been cleared to race in this evening’s Las Vegas Grand Prix. Franco’s health is our main… pic.twitter.com/WDP2Yc2ZOz