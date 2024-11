Colapinto moet medische checks ondergaan na megacrash

Franco Colapinto zorgde voor een flinke vertraging in de kwalificatie in Las Vegas. Hij crashte zeer hard aan het einde van Q2 en hij veranderde zijn auto in een hoopje schroot. Hij leek in orde te zijn, maar Williams laat nu weten dat Colapinto toch een medische check moet ondergaan.

Colapinto zorgde ervoor dat Q2 vroegtijdig werd afgebroken. De Argentijn raakte bij het opgaan van de Strip een muur aan de binnenkant waardoor hij vol tegen de muur aan de buitenkant werd gelanceerd. De schade aan de auto was enorm, maar Colapinto kon uitstappen. Door de impact van de crash werd de medical car direct naar buiten gestuurd, maar Colapinto leek zich in orde te voelen.

Dat is echter niet helemaal het geval, want Colapinto moet een aantal extra checks ondergaan. Zijn werkgever Williams kwam zojuist naar buiten met een statement: "Tijdens de kwalificatie kreeg Franco te maken met een impact van meer dan 50G, en hij heeft een medische check up nodig. Een impact als deze is vanzelfsprekend significant en hij moet morgen weer worden bekeken voordat we weten of hij kan racen. De gezondheid van Franco is het allerbelangrijkste en we zijn blij dat hij verder oké is. We komen zo snel mogelijk met een update."