De teleurstellende prestaties van Red Bull zorgen voor speculaties over de toekomst van Max Verstappen. Men vraagt zich af of hij wel door wil gaan bij de Oostenrijkse renstal. Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met Mercedes, maar Toto Wolff wil hier geen vragen over beantwoorden.

Red Bull bevindt zich al na twee races in een soort crisissfeer. De Oostenrijkse renstal weet niet goed te presteren, en Verstappen stelde al dat ze momenteel het vierde team zijn. De tegenvallende prestaties in China zorgde er ook voor dat er veel speculaties rondgingen over de toekomst van Verstappen. Hij werd door veel mensen in verband gebracht met een overstap, en McLaren-CEO Zak Brown denkt dat hij gaat overstappen naar Mercedes.

Silly season

Bij de Duitse renstal beschikken ze met George Russell en Andrea Kimi Antonelli over twee coureurs die in vorm zijn. Toch ligt Russell nog maar tot het einde van dit jaar vast, en de contractsituatie van Antonelli is onduidelijk. Als Mercedes-teambaas Toto Wolff door de Duitse tak van Sky Sports wordt gevraagd naar Verstappen, reageert hij fel: "Geen reactie. Het silly season begint vroeg dit jaar. Wij staan achter onze coureurs en dat is de beslissing die we hebben genomen, met chemie. George levert momenteel sensationele prestaties, dus er verandert niets."

Wat doet Mercedes als Verstappen op de markt komt?

De vraag is dan wat er gaat gebeuren als Verstappen op de markt komt. De viervoudig wereldkampioen is gewild, en dan is het ook de vraag of Mercedes kan gaan toeslaan als dit gaat gebeuren. Wolff wordt ook geconfronteerd met de vraag wat hij gaat doen als Verstappen op de markt komt. Daar zit de Oostenrijkse teambaas helemaal niet op te wachten, en hij reageert kortaf: "Die vraag is nu niet eens aan de orde."

Het zijn opvallende woorden van Wolff, die vorig jaar nog toegaf te jagen op een handtekening van Verstappen.