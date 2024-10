Bottas sluit Mercedes-comeback niet uit

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Valtteri Bottas ligt. De Fin wil graag door bij Sauber, maar er liggen meerdere kapers op de kust. Afgelopen week werd hij in verband gebracht met een comeback bij Mercedes, en hij wil dat ook niet helemaal uitsluiten.

Bottas werd afgelopen week niet in verband gebracht met een racestoeltje bij Mercedes, maar met een rol als reservecoureur. De Fin heeft een verleden bij Mercedes. Jarenlang was hij de waterdrager van Lewis Hamilton en hij wist in dienst van de Duitse renstal tien races te winnen. Sinds 2022 rijdt Bottas voor het team wat nu Sauber heet, maar zijn contract loopt af. Het is nog niet duidelijk of hij dat contract kan gaan verlengen.

Kanshebbers

Veel coureurs worden namelijk in verband gebracht met het vrije zitje bij Sauber. Naast Bottas wordt er ook gewezen naar zijn huidige teamgenoot Guanyu Zhou, Williams-coureur Franco Colapinto, Mercedes-reserve Mick Schumacher en Gabriel Bortoleto. Het is momenteel onduidelijk wie de grootste kans maakt op het zitje, maar Bottas hoopt dat de gesprekken met Mattia Binotto tot een goed einde komen.

Niets uitsluiten

Bottas weet zelf ook nog niet helemaal waar zijn toekomst ligt. De Finse coureur wil op dit moment niets uitsluiten. In Mexico sprak hij zich uit bij F1.com: "Het is mijn prioriteit om aan te blijven als racecoureur, dat is wat ik wil en daar push ik ook voor bij Mattia. Natuurlijk, ik heb nog niets getekend en het is al oktober. Ik moet om me heen kijken naar alternatieven, waaronder het teruggaan naar de Mercedes-familie. Dat is zeker een optie die ik zou overwegen. Maar er zijn ook andere opties, net als mijn prioriteit om aan te blijven als racecoureur."