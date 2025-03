Andrea Kimi Antonelli is op een sterke wijze aan zijn debuutseizoen in de Formule 1 begonnen. Hij reed een indrukwekkende inhaalrace in Australië, en in China pakte hij punten met een beschadigde bodemplaat. Teambaas Toto Wolff stelt dat de schade aan Antonelli's auto zeer groot was.

Antonelli kende een lastige race op het Shanghai International Circuit. Hij vocht felle duels uit in het middenveld, en hij leek de nodige pace te missen. Na afloop bleek dat dit niet aan hem lag, maar aan de auto. Direct na de race stelde Antonelli zelf dat hij zijn vloer had beschadigd. Mercedes wist dat ook, maar ze brachten hem pas in een later stadium op de hoogte van het probleem. Antonelli werd uiteindelijk als zesde geklasseerd na de diskwalificaties van de Ferrari's.

Drive of the Day

De fans waardeerden Antonelli's race, want hij werd verkozen tot de coureur van de dag. Daar was Mercedes-teambaas Toto Wolff heel erg trots op. De Oostenrijker kon daar wel om grijnzen toen hij zich na afloop van de Grand Prix uitsprak bij de Duitse tak van Sky Sports: "Hij heeft echt een super solide prestatie afgewerkt. Ik denk dat al zijn leeftijdsgenoten hem tot Driver of the Day hebben verkozen!"

Vloerschade levert veel tijdverlies op

Wolff zag dat Antonelli aan het vechten was tijdens de race. Het was al bekend dat de Italiaan schade had aan zijn vloer, maar volgens Wolff was de impact hiervan veel groter dan verwacht. De teambaas doet er een opmerkelijke onthulling over: "Hij had wel veel schade aan de onderkant, dat was allemaal heel erg uitgebreid. Daarmee zijn we denk ik wel vier of vijf tienden mislopen, zo schat ik ongeveer." Wolff zag dat Antonelli daar weinig last van had: "In dat opzicht heeft Kimi zich er echt doorheen geslagen zonder dat hij ergens over heeft geklaagd."