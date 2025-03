De toekomst van de Formule 1 blijft de gemoederen bezighouden in de paddock. Volgend jaar gaan er nieuwe motorische regels gelden in de sport, terwijl er ook serieuze gesprekken worden gevoerd over de comeback van de V10. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het een tactiek is van andere teams.

Vanaf volgend jaar gaat alles er in de Formule 1 anders uit zien. De FIA introduceert nieuwe regels, waardoor er zowel op motorisch als aerodynamisch vlak veel gaat veranderen. De nieuwe motorregels heeft ervoor gezorgd dat Audi, Honda en Ford motoren gaan ontwikkelen. Op de achtergrond wordt er echter ook al gesproken over de comeback van de V10. Door de komst van duurzame brandstoffen kunnen deze legendarische krachtbronnen misschien terugkeren.

Niet zo competitief als gehoopt

De V10-verhalen zorgen voor twijfel. Dit kan namelijk betekenen dat de 2026-regels al na een paar jaar in de prullenbak worden gegooid. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft het gevoel dat er meer meespeelt. In gesprek met Motorsport.com wijst hij naar andere teams: "Ik denk dat mensen het gevoel hebben dat ze misschien niet zo competitief zijn als ze hadden gehoopt voor volgend jaar."

Manipulatie

Wolff gebruikt 2014 als voorbeeld. Toen gingen er ook nieuwe motorregels in, en was Mercedes oppermachtig. Hij stelt dat er toen mensen neerbuigend spraken over de regels, omdat hun motorleverancier eerst niet competitief was. Zonder Red Bull bij naam te noemen, wijst Wolff naar de Oostenrijkse renstal: "Nu bouwen ze hun eigen motoren en ik denk dat de angst bestaat dat het niet goed gaat, en daarom begint nu plotseling de manipulatie en komt de V10 weer op als idee. Maar wij als Mercedes staan altijd open voor dit soort discussies."

Wolff noemt Red Bull niet bij naam, maar met zijn woorden wijst hij wel naar hen. Red Bull gaat vanaf volgend jaar met eigen krachtbronnen rijden. Ze gaan deze samen ontwikkelen met Ford onder de naam van Red Bull Powertrains.