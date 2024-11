IndyCar-grid 2025 deel 1: Hoe zien de formaties van de vier topteams eruit?

Het IndyCar-seizoen 2024 kwam twee maanden geleden tot een einde op de Nashville Superspeedway, waar Ganassi-rijder Alex Palou zich voor de derde keer in zijn carrière tot IndyCar-kampioen kroonde. Inmiddels ligt de focus bij de teams volledig op het nieuwe IndyCar-seizoen dat in maart 2025 van start zal gaan. Maar welke rijders staan er dan op de grid? In dit deel van IndyCar-grid 2025 neemt GPToday.net eerst de topteams met je door.

Het IndyCar-seizoen 2025 zal op 2 maart 2025 worden afgetrapt in Florida met de race op het stratencircuit in St. Petersburg. De teams zijn al volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, maar hoeven zich niet bezig te houden met enorme regelwijzigingen. De regels in de Amerikaanse raceklasse zullen namelijk hetzelfde blijven. De IndyCar-renstallen hoeven maar met één grote verandering rekening te houden: de komst van het chartersysteem.

Dit systeem is in 2016 ingevoerd in de NASCAR Cup Series en wordt nu overgenomen door de IndyCar Series. Maar wat houdt dit systeem precies in? Een charter houdt simpelweg in dat een bolide een gegarandeerde plek op de grid heeft. De Amerikaanse raceklasse heeft er 25 uitgevaardigd. Dat betekent dat deze 25 bolides gegarandeerd aan de start van alle IndyCar-races zullen staan. De enige uitzondering hierop is de Indy 500. Aan deze iconische race op de Indianapolis Motor Speedway mogen 33 rijders meedoen, en welke coureurs dat zijn, wordt nog altijd bepaald aan de hand van een kwalificatie. Aan de overige races mogen 27 auto's deelnemen, waarbij de 25 bolides met een charter dus al zeker zijn van deelname.

Deze 25 charters zijn uitgedeeld aan de tien IndyCar-teams die vorig jaar ook op de grid stonden, waarbij elk team maximaal drie charters kan krijgen. Hieronder de verdeling waarmee de tien IndyCar-teams en de eigenaar van de IndyCar, Penske Corporation, akkoord zijn gegaan:

IndyCar-teams Aantal bolides met charter Team Penske 3 Chip Ganassi Racing 3 Andretti 3 Arrow McLaren 3 Meyer Shank Racing 2 Dale Coyne Racing 2 Juncos Hollinger Racing 2 Ed Carpenter Racing 2 Rahal Letterman Lanigan Racing 3 AJ Foyt Enterprises 2 Totaal 25 charters

Naast een gegarandeerde plek op de grid, is het in bezit zijn van een charter ook om een andere reden van cruciaal belang. Want alleen de bolides die in het bezit zijn van een charter kunnen meestrijden om het prijzengeld. In de IndyCar Series wordt dit ook wel de leaders-circle genoemd. Alle rijders die in de leaders-circle - top 22 van het kampioenschap - eindigen, krijgen na afloop van het seizoen één miljoen dollar aan prijzengeld.

Het chartersysteem heeft echter ook een nadeel, want er zijn simpelweg minder zitjes beschikbaar in 2025. Dit heeft ervoor gezorgd dat er toch wel een kleine stoelendans heeft plaatsgevonden. GPToday.net neemt in dit eerste deel van de IndyCar-grid 2025 de vier topteams met je door.

Team Penske

Team Penske is één van de topteams in de IndyCar Series. Het team dat opgericht is door Roger Penske is altijd één van de kanshebbers op het kampioenschap. Sinds 2002 - toen Penske de overstap maakte van de Champ Car naar de IndyCar Series - heeft Team Penske zesmaal een kampioen afgeleverd: Sam Hornish jr. (2006), Will Power (2014 en 2022), Simon Pagenaud (2016) en Josef Newgarden (2017 en 2019). Twee van deze kampioenen zullen ook in 2025 weer voor Penske rijden.

Will Power

Tweevoudig kampioen Will Power gaat namelijk aan zijn zeventiende seizoen beginnen bij het team van Roger Penske. Het zou voor Power zomaar eens zijn laatste jaar in de Amerikaanse raceklasse kunnen zijn. De Australiër, die recordhouder is qua meeste poles in de historie van de IndyCar Series (70 poles), tekende in maart 2023 opnieuw een meerjarige deal bij Penske, wat hem naar verluidt tot en met 2025 verbindt aan het team. Maar hij is niet de jongste meer. Wanneer het nieuwe seizoen van start zal gaan, is de Australiër al 44 en het is de vraag of Penske zijn contract dan nog zal willen verlengen.

Hij zal er daarom alles aan willen doen om voor de titel te gaan, zeker nadat hij afgelopen seizoen de titel misliep. Hij moest tijdens de laatste race op de Nashville Superspeedway 33 punten goedmaken op concurrent Alex Palou, maar een losse gordel maakte al snel een einde aan de titelaspiraties van de man uit Toowoomba.

Josef Newgarden

De andere IndyCar-kampioen die in een Penske-bolide zal gaan rijden in 2025 is de 33-jarige Josef Newgarden. De tweevoudig kampioen gaat aan zijn negende seizoen beginnen bij Penske. En niet alleen Power, maar ook Newgarden zal er dit jaar alles aan willen doen om eindelijk weer eens IndyCar-kampioen te worden. De winnaar van de laatste twee edities van de Indy 500 werd voor het laatst kampioen in 2019. In de vijf seizoen daarna eindigde hij viermaal op de tweede plaats in het kampioenschap, terwijl hij vorig jaar slechts vijfde werd. De man uit Nashville, die sowieso tot en met 2026 onder contract staat bij Penske, kende een zeer wisselvallig jaar met een aantal fraaie resultaten, maar ook met knullige spinnetjes en andere foutjes die we normaal niet gewend zijn van de tweevoudig kampioen. Als hij dat in 2025 achterwege laat, is hij zeker een kanshebber op de titel.

Scott McLaughlin

De teamgenoot van Power en Newgarden zal voor het vijfde jaar op rij de 31-jarige Nieuw-Zeelander Scott McLaughlin zijn. 2025 zal zijn jaar moeten worden, nadat hij afgelopen seizoen misschien wel de titel had moeten pakken. McLaughlin zette in 2024 niet alleen de meeste pole positions op zijn naam, maar heeft ook veruit de meeste rondes aan de leiding gereden van alle IndyCar-rijders. Palou en Herta - de nummers één en twee in het kampioenschap - kwamen samen (568 rondjes) niet eens aan de 637 van McLaughlin. Hij maakte echter nog te veel onnodige foutjes, waardoor hij meermaals een mogelijk goed resultaat in het putje gooide. Als hij die foutje achterwege kan laten, dan is hij alleen al vanwege zijn pure snelheid een grote kanshebber op de titel.

Chip Ganassi Racing

Chip Ganassi Racing is het team dat het hardst getroffen is door het ingevoerde chartersysteem. Het topteam, dat in laatste zeventien IndyCar-seizoenen elf keer de kampioen afleverde, stond vorig jaar nog met vijf fulltime auto's op de grid, maar zal in 2025 teruggaan naar drie bolides. Maar wie zullen er achter het stuur zitten bij Ganassi?

Alex Palou

De eerste coureur mag geen verrassing zijn: regerend IndyCar-kampioen Alex Palou. De Spanjaard gaat aan zijn vijf seizoen beginnen bij het team van Ganassi, en werd in de voorgaande vier jaar driemaal kampioen in de Amerikaanse raceklasse. Afgelopen jaar verdedigde hij zijn titel met verve, waardoor hij de eerste back-to-back kampioen werd sinds 2011. In dat jaar werd Ganassi-rijder Dario Franchitti voor het derde jaar op rij IndyCar-kampioen.

Je zou denken dat Palou dan ook de ene na de andere pole position en overwinning heeft gepakt, maar dat is absoluut niet het geval. De 27-jarige wist afgelopen seizoen in zeventien races slechts twee overwinningen en drie pole positions op zijn naam te schrijven, maar won toch het kampioenschap met meer dan dertig punten voorsprong op naaste achtervolger Colton Herta. Voor de mensen die IndyCar niet volgen, zal dit zeer bijzonder zijn om te lezen, maar in de Amerikaanse raceklasse zijn dit soort aantallen heel normaal. De IndyCar Series is namelijk onwijs competitief, waardoor er ieder weekend wel een stuk of tien rijders zijn die mee kunnen strijden om de overwinning. Het recept om kampioen te worden, is dan ook duidelijk: zo constant mogelijk zijn. En als er iemand een meester is in het constant presteren, is het Alex Palou wel. Hij eindigde namelijk dertien keer in de top vijf in zeventien races. De drievoudig kampioen is dan misschien ook wel weer dé favoriet om ook in 2025 weer de titel te grijpen.

Scott Dixon

Hij zal dan wel onder andere met zijn legendarische teamgenoot Scott Dixon moeten afrekenen. De 44-jarige Nieuw-Zeelander jaagt nog altijd op zijn zevende IndyCar-titel, waarmee hij gelijk zou komen met A.J. Foyt. Het is echter de vraag of de zevende van Dixon er ooit gaat komen. De man die geboren werd in Brisbane won zijn zesde en momenteel laatste titel in 2020, en misschien dat dit jaar wel eens zijn laatste mogelijkheid zou kunnen zijn om nog een zevende te behalen. Hij heeft een contract voor 2025, maar het is onduidelijk of Ganassi hem daarna nog bij het team wil houden.

Eén ding is in ieder geval wel zeker: Dixon is altijd een kanshebber op de titel. Ondanks het feit dat hij in de kwalificaties niet heel goed heeft gepresteerd afgelopen seizoen, kwam hij in de races door zijn ervaring, snelheid op koude banden na een pitstop en zijn meesterlijke manier van brandstof besparen vaak toch weer bovendrijven. De 58-voudig IndyCar-racewinnaar wist daardoor ook vorig jaar weer twee races te winnen, waardoor hij nu twintig jaar op rij minimaal één IndyCar-race op zijn naam wist te schrijven per seizoen.

Kyffin Simpson

De teamgenoot van de twee meervoudig kampioenen zal Kyffin Simpson zijn. Het mag geen geheim zijn dat de man van de Kaaimaneilanden alleen vanwege zijn geld in de derde Ganassi-bolide mag plaatsnemen. De pas 20-jarige, die sinds vorig jaar in de Amerikaanse raceklasse rijdt, heeft namelijk zeer rijke ouders, waartegen teameigenaar Chip Ganassi zeker geen nee zegt. Hij zal zeker niet gekozen zijn vanwege zijn resultaten. Simpson eindigde vorig jaar geen enkele keer in de top tien en sloot het seizoen af op P21. Hopelijk voor Ganassi kan hij in zijn tweede IndyCar-seizoen een stap voorwaarts zetten qua snelheid, waarmee hij de criticaster de mond kan snoeren.

Andretti

Als racefans de naam Andretti horen, gaat er altijd wel een belletje rinkelen. Mario Andretti won onder andere een Formule 1-kampioenschap, de Indy 500 en meerdere kampioenschappen in de voorgangers van de IndyCar Series, terwijl Michael Andretti één IndyCar-kampioenschap won. Bovendien was Michael jarenlang de teameigenaar van zijn IndyCar-team, maar trok zich onlangs terug als CEO van Andretti Global. Hij zal wel aanblijven als ambassadeur, terwijl vriend en zakenman Dan Towriss zijn taak overneemt.

En misschien is dat wel precies wat het IndyCar-team van Andretti nodig heeft. Het topteam heeft het al jaren erg lastig in de IndyCar Series en leverde voor het laatst in 2012 een kampioen af: Ryan Hunter-Reay. Andretti wist bovendien van de laatste 115 IndyCar-races slechts zeventien races te winnen, waarvan er vijf werden gewonnen in 2018.

De achilleshiel van het team is duidelijk: de ovals. Colton Herta won de laatste race van 2024 op de Nashville Superspeedway en dat was de eerste overwinning op een oval voor Andretti sinds 19 augustus 2018, toen Alexander Rossi won op de Pocono Raceway.

Ondanks de matige prestaties van vorig jaar houdt Andretti vast aan dezelfde line-up als in 2024. Colton Herta, Marcus Ericsson en Kyle Kirkwood zullen in 2025 opnieuw racen voor het Amerikaanse topteam. Het zal toch vooral van Herta moeten gaan komen bij Andretti. De man uit Californië, die twee jaar geleden nog gelinkt werd aan een overstap naar AlphaTauri, wist zeven van de laatste tien Andretti-overwinningen in de IndyCar op zijn naam te schrijven, maar maakt nog wel te veel onnodige fouten. Denk bijvoorbeeld aan zijn crash in de Indy 500 van vorig jaar, terwijl hij dé favoriet voor de zege leek te zijn. Daardoor kwam hij niet verder dan een tweede plaats in het kampioenschap, terwijl dat misschien wel meer had kunnen zijn.

Arrow McLaren

Het team van Arrow McLaren heeft een zeer onrustig seizoen achter de rug, en dat had alles te maken met de hardnekkige blessure van David Malukas. De 23-jarige kwam na het seizoen 2023 over van Dale Coyne Racing, maar reed geen enkele race voor het team. Malukas liep een polsblessure op door een crash met zijn mountainbike, waardoor hij de eerste vier races miste. Callum Ilott en Théo Pourchaire vervingen de man uit Chicago, maar McLaren vond het na vier gemiste races wel erg lang duren en had geen zekerheid op een snelle terugkeer, waardoor Malukas werd ontslagen.

De F2-kampioen van 2023, Théo Pourchaire, werd daarop aangesteld om Malukas het resterende deel van 2024 te vervangen, maar moest na twee races alweer plaatsmaken voor Nolan Siegel. McLaren wilde namelijk een 'stabiele' basis voor de toekomst en bood het jonge talent daarom een meerjarige deal aan.

Nolan Siegel

De pas 20-jarige Siegel is dan ook één van de drie rijders voor Arrow McLaren in 2025. De man uit Californië kon vorig jaar nog geen potten breken, maar is een coureur die potentie heeft en die men zeker in de gaten moet houden. Siegel heeft op zijn jonge leeftijd namelijk al meerdere fraaie resultaten neergezet in andere raceklassen. Zo won hij de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse namens United Autosport, wat niet geheel toevallig een team van McLaren-CEO Zak Brown is. Daarnaast heeft Siegel ook al een aantal IMSA-zeges op zijn naam staan en werd hij in zijn debuutjaar derde in de Indy NXT, de F2 van de IndyCar Series.

Patricio O'Ward

Patricio O'Ward zal één van de twee teamgenoten van Siegel blijven. De Mexicaan, die we in Mexico-Stad nog een vrije training zagen rijden in de McLaren MCL38, rijdt sinds 2020 bij het team van Arrow McLaren. Sindsdien heeft O'Ward acht overwinningen en 26 podiumfinishes op zijn naam geschreven. Vorig seizoen was hij naast Penske-rijders Power en McLaughlin de enige coureur die drie overwinningen wist te behalen. Het bracht hem uiteindelijk op een vijfde plaats in het kampioenschap, wat toch wel een tikkeltje teleurstellend was. De 25-jarige en McLaren waren simpelweg niet constant genoeg in 2024. Het is dan ook de vraag of ze die stap in 2025 wel kunnen gaan zetten.

Christian Lundgaard

Bij Arrow McLaren zal ook een nieuw gezicht te zien zijn. Christian Lundgaard komt namelijk over van Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) en is de vervanger van de naar Ed Carpenter Racing vertrekkende Alexander Rossi. De Deen maakte in 2021 zijn IndyCar-debuut op de Indianapolis road course, maar reed zijn eerste volledige IndyCar-seizoen pas in 2022. Hij maakte toen de overstap van de Formule 2 naar de Amerikaanse raceklasse, waarin hij voor RLL ging rijden. Hij schreef sindsdien twee pole positions en één overwinning op zijn naam, waardoor hij een transfer naar een topteam heeft afgedwongen.