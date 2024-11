"FIA roept Verstappen niet naar perszaal in mogelijk kampioensweekend"

In de nacht van woensdag op donderdag gaat het raceweekend in Las Vegas van start. Voor de coureurs staat de persdag op het programma in de gokstad. Max Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal, maar zijn titelrivaal Lando Norris zal wel aanschuiven.

In Las Vegas gaat alles anders dan normaal. De race wordt verreden op zaterdagavond lokale tijd, voor de Europese kijker is dit zondagochtend. Terwijl de fans in Europa liggen te slapen, melden de coureurs zich in Las Vegas in de paddock. In tegenstelling tot vorig jaar staat er geen spectaculaire openingsshow op de planning. Dit zorgde vorig jaar voor veel ergernis bij Max Verstappen.

Norris

Verstappen zal zich dit keer niet hoeven melden in de perszaal. In de avonduren in Las Vegas moeten eerst Esteban Ocon, Kevin Magnussen en George Russell plaatsnemen op de sofa in de perszaal. Na een halfuurtje moeten ze plaatsmaken voor drie van hun collega's. Om 20:00 lokale tijd neemt Verstappens titelrivaal Lando Norris plaats op de sofa. Naast Norris moeten ook Sauber-coureur Valtteri Bottas en Visa Cash App RB-coureur Liam Lawson zich melden.

Wolff & Vasseur

Een dag later moeten ook vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Tussen de eerste en de tweede vrije training in moeten drie teambazen plaatsnemen op de sofa. De FIA heeft ervoor gekozen om Alpine-teambaas Oliver Oakes, Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en Mercedes-teambaas Toto Wolff op te roepen. Vasseur en Wolff moesten zich vorig jaar ook melden in de perszaal. Ze zorgden toen voor ophef door te vloeken. De aanleiding hiervan was de putdeksel die in VT1 de auto van Carlos Sainz had beschadigd.