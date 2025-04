Lando Norris klaar met zware kritiek van buitenstaanders

Lando Norris is niet begonnen aan het seizoen zoals gehoopt. De Brit heeft één keer gewonnen en daar blijft het tot nu bij. Vier podiums, waaronder dus één overwinning in vijf races, is niet verkeerd, maar Norris wil bovenaan staan, terwijl Oscar Piastri, teamgenoot van de Brit, nu de ranglijst aanvoert.

In 2024 werd Norris al te zwak genoemd door Helmut Marko. Vooral op mentaal gebied kan Norris het niet bijbenen met een kampioen als Max Verstappen. In het begin van het 2025-seizoen gaf de Brit zichzelf al heel wat kritiek en dat leidde tot veel reacties van de media.

Erg kritisch op zichzelf

Lando Norris is nogal kritisch op zichzelf en dat wordt niet echt vaak gewaardeerd door de rest van de Formule 1-wereld. Norris zegt daar zelf over: "Ik ben in de loop der jaren veranderd. Soms ben ik meer en soms minder kritisch op mezelf", geeft de Brit aan in een interview met The Race. "Soms ben ik meer of minder kritisch op Will of Jarv , op een constructieve manier", verwijst hij naar de twee engineers. "Het is naar ons weten de beste manier om het beste uit mij te halen. En dat is prima", aldus Norris.

Norris zelf zegt zich weinig aan te trekken van zijn openheid over zichzelf: "Ik weet dat ik niet hoef te handelen zoals bepaalde mensen dat willen of zoals bepaalde mensen vinden dat het moet", geeft hij aan. "Ik handel op de manier waarvan ik denk dat die voor mij het beste is om zo de beste prestaties uit mezelf te halen, en om de beste prestaties uit Will en Jarv te halen", benadrukt Norris nogmaals. "Ze hebben allemaal hun eigen manier waarop ze dingen doen", stelt de Brit.

Kritiek van buitenaf

Volgens Norris is het heel logisch dat hij teleurgesteld is als het niet gaat zoals hij het wil: "Eigenlijk was dit jaar, toen het begon, een van de moeilijkste periodes. De inzet is hoger en daarom ben je waarschijnlijk iets meer teleurgesteld als dingen niet gaan zoals jij wilt, omdat je een overwinning misloopt of een tweede of een derde plaats", legt Norris uit.