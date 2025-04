Opgeladen Norris vastberaden om opnieuw te winnen in Miami

Lando Norris staat aan de vooravond van een bijzondere Grand Prix. Vorig jaar boekte hij immers zijn eerste zege in Miami. Hij wil dat succes graag herhalen, en hij verschijnt volledig opgeladen aan de start van de race.

Norris verliet Miami vorig jaar in een feeststemming. Jarenlang lukte het hem niet op te winnen, en in Miami kwam er een einde aan de droogte. Het was daarnaast ook een keerpunt, want vanaf het weekend in Miami ging McLaren echt mee doen om de prijzen. Uiteindelijk sloten ze het jaar af als constructeurskampioen, en wist Norris meerdere races te winnen.

McLaren is dit jaar op een perfecte manier aan het seizoen begonnen. De Britse renstal won vier van de eerste vijf races. Drie van deze races werden gewonnen door Oscar Piastri, terwijl Norris alleen wist te winnen in Australië. De Brit lijkt weer te bezwijken onder de druk, en in de triple header ging hij meerdere keren de fout in.

Norris weer frist

Norris is nu tot rust gekomen, en hij heeft zin in de aanstaande Grand Prix. Enthousiast spreekt hij zich uit in de preview van McLaren: "Het was fijn om me even op te laden na de drukke triple header. Ik heb er zin in om weer in de auto te stappen, vooral in Miami. Het is de plek waar ik mijn eerste Formule 1-race won, dus het is een speciale plek. De fans zorgen ook voor een geweldige sfeer, dus ik heb er zin in om de papajakleuren op de tribunes te zien."

Goede voorbereidingen

Norris heeft er in ieder geval alles aan gedaan om zo sterk mogelijk aan de start te verschijnen. Hij legt zijn voorbereidingen uit: "Vorige week was ik op het McLaren Technology Centre met het team. Ik heb weer in de simulator gezeten om me voor te bereiden op Miami. Het is een sprintweekend, wat betekent dat er meer punten op tafel liggen. Het kan weer een goed weekend worden, dus kom maar op!"