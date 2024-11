Hülkenberg wil vlammen in Vegas: "Ga alles op rood zetten!"

Het team van Haas rijdt aankomend weekend in Las Vegas hun thuisrace. In de staat Nevada moeten ze gaan scoren, want ze willen terugslaan in het constructeurskampioenschap. Nico Hülkenberg is erop gebrand om de zesde plaats terug te pakken van Alpine.

Haas werd in Brazilië ingehaald door Alpine in het constructeurskampioenschap. De Franse renstal scoorde met Pierre Gasly en Esteban Ocon een dubbele podiumscore op het circuit van Interlagos. Hierdoor zetten ze een enorme stap in het constructeurskampioenschap, en namen ze de zesde plaats over van Haas. Dat was een flinke klap voor de Amerikaanse renstal, want daar is men bezig met een ijzersterk seizoen.

Nico Hülkenberg neemt na dit seizoen afscheid van Haas, maar hij wil deze periode positief afsluiten. Hij wil scoren in de straten van Las Vegas en daar is hij helder over in de preview van Haas: "We staat op het punt om te beginnen aan de laatste drie races en natuurlijk willen we de zesde plaats in het constructeurskampioenschap terugpakken om het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten. De eerste stop, Las Vegas is een unieke baan met een decor dat je haast niet kan verslaan. Het geeft een andere vibe aan de Formule 1. Ik kijk uit naar dit weekend, en ik ga deze keer alles inzetten op rood!"