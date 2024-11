'Williams ontkracht geruchten en racet in Las Vegas'

Het team van Williams heeft een aantal vreselijke weken achter de rug. Alexander Albon en Franco Colapinto schreven in Mexico-Stad en São Paulo in totaal vijf auto's af, waardoor het gerucht rond ging dat de renstal uit Grove de race in Las Vegas moest overslaan. Volgens F1-journalist Lawrence Barretto is dit niet het geval.

Williams kent een zeer lastig 2024-seizoen. Dat heeft niet alleen met de snelheid van de FW46 te maken, maar ook met de vele crashes waar het team dit jaar mee te maken heeft. Franco Colapinto, Logan Sargeant en Alexander Albon reden in 2024 bij elkaar al meer dan negen miljoen dollar aan schade.

Dit kwam onder andere door de drie zware crashes (twee van Colapinto en één van Albon) in São Paulo twee weken geleden. Het team van Williams reed op de zondag in Brazilië zoveel schade, dat er geruchten de wereld in werden geslingerd dat het team uit Grove de auto's niet op tijd voor de GP van Las Vegas af zou hebben, en dus misschien niet zou kunnen racen in Nevada.

Dit is volgens F1-journalist Lawrence Barretto echter niet waar. De verslaggever van F1.com en F1TV geeft aan gesproken te hebben met de Britse renstal. Zij hebben Barretto verteld dat ze de bolides gewoon op tijd af zullen krijgen en dat ze dus deel kunnen nemen aan het raceweekend in de gokstad.

I’ve just chatted to Williams. They tell me there’s no truth to the chatter they won’t be in Vegas after sustaining massive damage via three crashes in Brazil. They say they’ll have both cars ready to race in Nevada. That’s an incredible effort from the team and suppliers. #F1