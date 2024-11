F1-coureurs luiden noodklok: "Zij hebben het moeilijk"

De Formule 1 zal het seizoen 2024 gaan afsluiten met de triple header Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi. Dit zal zeker geen gemakkelijke afsluiter gaan worden en dat heeft vooral te maken met de enorme afstanden die de teams in korte periode moeten afleggen en de tijdsverschillen waarmee ze te maken krijgen. Max Verstappen en meerdere collega's uiten hun zorgen, vooral voor de werknemers.

De Formule 1-kalender is de laatste jaren flink uitgebreid. In 2022 werd er een recordaantal van 23 races afgewerkt, maar dat record werd in 2024 alweer aangescherpt. Dit jaar werkt de koningsklasse van de autosport voor het eerst in haar geschiedenis een seizoen af die bestaat uit 24 Grands Prix. Dit seizoen zal afgesloten gaan worden met een triple header in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Dit zal echter een loodzware seizoensafsluiting gaan worden voor de F1-teams. Zij zullen aankomend weekend de eerste van de drie achtereenvolgende raceweekenden gaan afwerken in Nevada waar de GP van Las Vegas op het programma zal staan. Daar zullen de teams een nachtrace gaan afwerken, waarna ze alweer snel naar het Midden-Oosten moeten vliegen voor de GP van Qatar op het Lusail International Circuit. Dit betekent niet alleen dat de teams in korte tijd een reis van minimaal 20 uur - die zo'n 13.000 kilometer telt - moeten afleggen, maar ook dat ze zich snel moeten aanpassen aan een andere tijdszone (11 uur verschil tussen Nevada en Qatar) en aan een ander klimaat.

"We vliegen nu weer bijna naar de andere kant van de wereld"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen, die in Las Vegas zijn vierde wereldtitel kan gaan binnenhalen, uit zijn zorgen over de triple header en roept op om de kalender logischer in te delen. "Ik heb altijd gezegd dat er veel races op de kalender staan", vertelt de 27-jarige Nederlander tegenover Motorsport-Total. "Voor mij heeft het vooral te maken met het reizen tussen twee verschillende tijdzones, zoals nu tussen Vegas en Qatar. We vliegen nu weer bijna naar de andere kant van de wereld. Het zou voor mij veel logischer zijn om triple headers te hebben die wat dichter bij elkaar liggen. Het is iets waar we waarschijnlijk naar moeten kijken als we zoveel races willen organiseren", zegt de Red Bull-coureur, die ook wel snapt waarom het zo wordt ingedeeld.

"Dat hangt natuurlijk af van de kaartverkoop", verklaart de kampioenschapsleider. "Maar ja, uiteindelijk moet je een middenweg vinden, toch? Het is een lange vlucht van Las Vegas naar Qatar. Maar dan zitten we in Qatar en dan vliegen we vanaf naar Abu Dhabi, wat prima is. Dat is geen probleem voor mij. Aan het einde van het seizoen kan je echter makkelijker ziek worden als je moe bent. Dan helpt langdurig vliegen niet."

Teamleden

De Nederlander krijgt bijval van collega Lance Stroll, die vooral aanstipt dat het onwijs zwaar is voor de monteurs. "Zoals Max [Verstappen, red.] zei, denk ik dat we de kalender beter kunnen indelen door de races simpelweg geografisch met elkaar te verbinden", stelt de Canadees, die ook een idee oppert. "We kunnen het bijvoorbeeld zo indelen dat we eerst de races in Azië doen, dan die in Amerika, dan die in het Midden-Oosten, enzovoort. Op dit moment wordt er nog steeds veel gereisd en heb je te maken met een jetlag. Ik denk dat wij het als coureurs nog steeds vrij gemakkelijk hebben in vergelijking met teamleden, die het moeilijk hebben om zich zo te verplaatsen."

Enorm temperatuurverschil

Tot slot uit ook Williams-rijder Alexander Albon zijn zorgen over de triple header. Hij wijst vooral naar het enorme verschil in temperatuur tussen Las Vegas en Qatar. "Voor mij wordt het interessant om te zien of het verstandig was om Qatar te verplaatsen en of de temperaturen anders gaan zijn", doelt de Thaise Brit op de verplaatsing van de GP van Qatar. Vorig jaar werd de race in het Midden-Oosten begin oktober verreden. Op dat moment in het jaar zijn de temperaturen extreem hoog in Qatar, waar de coureurs het erg zwaar mee hadden.

Zo moest Williams-coureur Logan Sargeant de race staken na 40 van de 57 ronden omdat hij helemaal kapot was door de extreme omstandigheden, moest Alpine-coureur Esteban Ocon meermaals overgeven in zijn bolide omdat hij niet lekker werd door de hoge temperaturen en werd Albon na de race op het Lusail International Circuit naar het medisch centrum gebracht vanwege blootstelling aan enorme hitte. Dit jaar is de race in november. De temperaturen zouden dan wat lager moeten liggen, maar de voormalig Red Bull-coureur vindt het nog steeds geen goede indeling. "Het is zeker niet ideaal. Als het op een andere manier kon, zouden we dat hebben gedaan. Je gaat van vier tot vijf graden in Las Vegas naar 34 tot 35 graden in Qatar. Dat voelt ook nog eens aan als 42 à 43 graden, dus het wordt niet gemakkelijk."