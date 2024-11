Schumacher weet het 'vrij zeker': Colapinto gaat naar Red Bull

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is 'vrij zeker' dat er volgend jaar een nieuwe naam zal toetreden tot de Red Bull-familie. Volgens de Duitser zal dit Williams-junior Franco Colapinto zijn, al is het volgens hem wel de vraag of de Argentijn in zal stappen bij Red Bull Racing of bij zusterteam Visa Cash App RB.

De Formule 1-grid van 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Nadat Sauber vorige week aankondigde dat de leider in het Formule 2-kampioenschap, Gabriel Bortoleto, de teamgenoot van Nico Hülkenberg gaat worden in 2025, heeft in principe alleen Visa Cash App RB nog één zitje beschikbaar voor volgend jaar. Maar achter de schermen lijkt er veel meer te spelen bij Red Bull. Sergio Perez staat namelijk al het hele jaar onder druk vanwege zijn matige prestaties en zijn toekomst bij het team uit Milton Keynes is alles behalve zeker. Er is dus mogelijk nog een zitje beschikbaar bij de Oostenrijkse energiedrankenfabrikant.

VCARB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson en Williams-junior Franco Colapinto azen op het zitje van de Mexicaan, maar het is nog steeds de vraag wat Red Bull-adviseur Helmut Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner gaan beslissen. Het is in ieder geval wel duidelijk dat het team uit Milton Keynes interesse heeft in de Argentijn uit het opleidingsprogramma van Williams, wat volgens Motorsport.com leidt tot interne discussies binnen Red Bull.

"Vanuit mijn oogpunt staat Colapinto vast"

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher kijkt met veel interesse naar de hele zaak rondom Perez en Colapinto, maar denkt wel zeker te weten dat de Williams-junior zich bij de Red Bull-familie gaat voegen. "Vanuit mijn oogpunt staat Colapinto vast. Er was heel veel interesse, zelfs vanuit hogere hand, maar buiten Helmut Marko. Hij wil graag een coureur uit zijn eigen junioren programma in de auto zetten", stelt de zesvoudig Grand Prix-winnaar tegenover Formel1.de. Colapinto zal volgens Schumacher een "groot pakket" gaan nemen, waar ook enkele sponsoren in zitten: "Dat moet een behoorlijk grote deal zijn."

"Hij verdient zijn kans"

Naast het financiële aspect heeft de man uit Pilar zich volgens de F1-rijder ook bewezen op sportief gebied. "De jongen [Franco Colapinto, red.] deed het geweldig", vervolgt de Duitser. "En ik zal eerlijk zijn, ik had het niet verwacht. Hij was niet zo opvallend in de F2, maar het is toch mooi om te zien dat hij zo'n impact heeft gemaakt en dus zeker de kans verdient. Sergio Perez is op dit moment gewoon zo ver weg, dat het leuk zou zijn om een jonge man de kans te zien krijgen. Met alles wat hij heeft toegevoegd, heeft hij echt geweldig werk geleverd. Hij verdient zijn kans."

Red Bull of VCARB?

Het enige waar Schumacher nog niet uit is, is of Colapinto zal gaan instappen bij Visa Cash App RB of bij Red Bull. "Ik denk dat ze daar intern nog niet helemaal uit zijn. Er gaan geruchten dat het tussen Christian Horner en Helmut Marko nog steeds niet helemaal ideaal is. Daar komt papa Verstappen nog bij, die ook niet zo blij is met de hele situatie. En er is de druk van de derde plaats in het constructeurskampioenschap, als ze pech hebben. Red Bull heeft dus een hoop uit te zoeken op dit moment", vertelt de 49-jarige Duitser. "Daarom ben ik benieuwd wie wanneer de overhand krijgt. Maar ik ben er vrij zeker van dat hij [Franco Colapinto, red.] een kans krijgt om in de ene of de andere auto te zitten."