'Interesse Red Bull in Colapinto zorgt voor interne discussie'

Williams-junior Franco Colapinto wordt de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal bevestigde dat ze interesse hebben in de Argentijn, maar voor welk team gaat hij dan rijden? Red Bull-adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner zouden hierover van mening verschillen.

Williams-coureur Franco Colapinto heeft pas zes Grands Prix op zijn naam staan in de Formule 1, maar de Argentijn heeft tot dusver erg veel indruk gemaakt. Ondanks de uitstekende prestaties heeft hij nog geen zitje voor volgend jaar. Het team van Williams heeft Alexander Albon en Carlos Sainz onder contract staan voor 2025, waardoor de man uit Pilar moet hopen dat hij een zitje kan bemachtigen bij een andere renstal.

Maar de opties zijn erg beperkt. Nadat het team van Sauber afgelopen week bekendmaakte dat Gabriel Bortoleto de teamgenoot van Nico Hülkenberg zal gaan worden bij Sauber/Audi, is er formeel gezien nog maar één zitje beschikbaar voor 2025, en dat is het stoeltje naast Yuki Tsunoda bij het team van Visa Cash App RB. Maar achter de schermen lijkt er veel meer te spelen bij Red Bull. Sergio Perez staat namelijk al het hele jaar onder druk vanwege zijn matige prestaties en zijn toekomst bij het team uit Milton Keynes is alles behalve zeker. Er is dus mogelijk nog een zitje beschikbaar bij de Oostenrijkse energiedrankenfabrikant.

Dat lijkt allemaal in het voordeel te zijn van Franco Colapinto, die wel degelijk interesse geniet van het Red Bull-concern. Dat werd in São Paulo maar al te duidelijk. Red Bull-teambaas Christian Horner flirtte tijdens de mediadag openlijk met Williams-junior en stelde dat hij een "slechte teambaas" zou zijn als hij niet zou onderzoeken of de Argentijn beschikbaar zou zijn. Bovendien werd de Britse teambaas in Brazilië gespot toen hij het motorhome van Williams verliet. Maar het is de vraag of de Oostenrijkers akkoord gaan met de voorwaarden. Williams zou de banden met Colapinto nog niet helemaal willen opgeven en heeft daarom volgens de berichtgeving een prijskaartje van twintig miljoen dollar aan de Argentijn gehangen.

Red Bull-junior versus commerciële aspect

Een ander vraagteken is de plek die Red Bull aan Colapinto zou willen geven. Want zou de man uit Pilar dan bij Red Bull Racing naast Max Verstappen geplaatst worden of wordt hij de teamgenoot van Tsunoda bij VCARB? Daarover zouden Red Bull-adviseur Helmut Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner het niet eens zijn, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Datzelfde medium heeft vernomen dat Marko - als Perez niet beter gaat presteren en zou moeten vertrekken - het liefst Liam Lawson door zou willen schuiven van VCARB naar Red Bull, en Colapinto dan naast Tsunoda zou willen laten racen bij het zusterteam van Red Bull Racing. De Oostenrijkse adviseur wil namelijk vasthouden aan de Red Bull-junioren, waar hij eerder al zijn voorkeur voor uitsprak.

Horner zou daarentegen een directe promotie van Colapinto naar Red Bull Racing niet willen uitsluiten. De Britse teambaas zou volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com vooral naar het commerciële aspect kijken. De Williams-junior brengt namelijk veel sponsoren met zich mee en is onwijs populair in Midden- en Zuid-Amerika, en daar zou Red Bull op commercieel gebied van kunnen profiteren.