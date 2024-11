Sainz legt uit waarom hij Audi afwees

Over drie races zit het Ferrari-avontuur van Carlos Sainz er op. De Spanjaard vertrekt na dit seizoen naar Williams, waar hij gaat helpen het team terug aan de top te krijgen. Sainz kon ook voor het project van Audi kiezen, maar hij legt nu uit waarom hij dat niet heeft gedaan.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Ferrari het aflopende contract van Sainz niet ging verlengen. De Italiaanse renstal heeft Lewis Hamilton aangetrokken voor volgend jaar. Sainz was maandenlang op zoek naar een nieuwe werkgever, en hij werd in verband gebracht met meerdere teams. Audi leek goede papieren in handen te hebben, ook omdat de vader van Sainz voor het merk had gereden in de Dakar Rally.

Sainz koos uiteindelijk voor het team van Williams, waar hij volgend jaar de teamgenoot van Alexander Albon wordt. In gesprek met Auto, Motor und Sport legt Sainz uit waarom hij niet voor Audi koos: "Dat was geen gemakkelijke beslissing. Er waren verschillende goede opties tot en met de dag dat ik tekende. Uiteindelijk moest ik mijn instinct volgen. Ik heb veel respect voor het merk Audi. Mijn vader vertelde me duizend keer hoe goed ze het zouden doen. Hij weet zeker dat Audi in de toekomst sterk zal presteren. Ik wilde helpen om iets op te bouwen, maar ik wil ook op korte termijn goede resultaten behalen. Naar mijn mening was Williams de beste optie. Ik sta nog steeds achter dit besluit. De tijd zal leren of ik gelijk had. Mijn onderbuikgevoel vertelde me dat dit project met James Vowles de beste optie was voor de korte en middellange termijn was."