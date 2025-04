Max Verstappen schreef vandaag de Japanse Grand Prix op zijn naam. Het scheelde niet veel, of Verstappen was zijn positie bij de pitstops verloren aan Lando Norris. Verstappens pitstop verliep niet naar wens, en volgens Christian Horner is daar een goede reden voor.

Raceleider Max Verstappen en achtervolgers Lando Norris en Charles Leclerc maakten op hetzelfde moment hun pitstop. Verstappen kende een tegenvallende pitstop, en stond zo'n 3,3 seconden stil. Bij McLaren waren ze veel sneller, en op het moment dat Verstappen de fast lane instuurde, was Norris ook klaar. Hij probeerde Verstappen in te halen in de pit exit, maar dat lukte niet.

Hoofdmonteurs ontbreken

Het was een opvallend moment, maar uiteindelijk had Verstappen er geen last van. De vraag is waarom de pitstop tegenviel, aangezien Red Bull hier normaal gesproken mee uitblinkt. Red Bull-teambaas Christian Horner stelt bij F1 TV dat ze daar een goede reden voor hebben: "Nadat ze Piastri als eerste hadden gestopt, was het duidelijk dat ze Lando de volgende ronde naar binnen zouden halen. Wij zochten de pits ook op, om ze te coveren. Maar dit weekend zijn de twee nummer één monteurs, die een tweeling zijn, terug naar Engeland gegaan. Het gaat helaas niet goed met hun vader."

Langzamere pitstop dan gewenst

Red Bull moest dus andere mensen opstellen bij de pitcrew. Horner legt het uit: "De reservejongens werkten dus tijdens de pitstop en we hadden een iets langzamere stop dan ideaal zou zijn geweest. Daardoor kon Lando, die gelukkig ook geen geweldige stop had, dichterbij komen, maar hij kwam ook nooit langszij. Ik denk dat de stewards daar de juiste beslissing hebben genomen."

Het moment bij het uitrijden van de pitlane deed, letterlijk, veel stof opwaaien. Norris vond dat Verstappen fout zat, maar de Nederlander was zich van geen kwaad bewust. Het moment werd genoteerd, maar de stewards openden geen onderzoek.