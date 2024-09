Marko gaat niet mee in uitspraken Horner: "Richten ons op onze eigen junioren"

Red Bull-teambaas Christian Horner onthulde tijdens het raceweekend in Singapore dat hij ook coureurs buiten de eigen talentenpool in de gaten houdt voor de toekomst. Helmut Marko gaat daar echter niet in mee en wil dat de focus vooral op de eigen talenten ligt.

De rijderssituatie bij Red Bull is nog altijd onderwerp van gesprek. Sergio Perez mag het Formule 1-seizoen 2024 afmaken, maar is, ondanks zijn contractverlenging, nog niet zeker van een zitje voor 2025. Bovendien wil de Mexicaan sowieso niet heel lang meer door in de koningsklasse van de autosport, want hij heeft aangegeven dat hij zichzelf niet langer dan twee jaar meer in de sport ziet.

Max Verstappen zal volgend jaar, ondanks de hardnekkige geruchten over een eventuele overstap, wel met zekerheid te bewonderen zijn bij het team van Red Bull. De Nederlander heeft een contract tot en met 2028 bij het team uit Milton Keynes, maar het is geen geheim dat het team van Mercedes al het hele seizoen jaagt op de handtekening van de drievoudig wereldkampioen Formule 1. Er bestaat daarom een kans dat de Nederlander het team van Red Bull na 2025 vaarwel gaat zeggen en de overstap maakt naar Mercedes. Bij dat team loopt het contract van George Russel namelijk eind volgend jaar af.

Horner houdt situatie Russell in de gaten

De kans bestaat dus dat Red Bull in 2026 op zoek zal moeten naar twee nieuwe rijders. Red Bull-teambaas Christian Horner gaf in Singapore aan dat hij de toekomst van het Oostenrijkse team rooskleurig in ziet: "We hebben een aantal interessante talenten, met bijvoorbeeld Liam Lawson. We hebben Isack Hadjar in de Formule 2, die tot voor kort aan de leiding ging in dat kampioenschap. In de Formule 3 hebben we een groot talent waar ik erg fan van ben: Arvid Lindblad. Dus we hebben genoeg keuze", vertelde de Brit tegenover Sky Sports.

Hij kijkt echter ook naar coureurs buiten de talentenpool van de Oostenrijkse renstal en wijst onder andere naar het aflopende contract van George Russell. "We zijn niet bang om buiten de eigen vijver te vissen. Het contract van George Russell loopt komend jaar af en het zou dom zijn als we hem niet in overweging zouden nemen. En zo zijn er nog meer talenten die uit hun contract lopen."

Focus op Red Bull-junioren

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt er echter anders naar dan zijn Britse collega. Hij wil dat de focus ligt op de Red Bull-junioren. "Russell gaat tijdens de kwalificatie gelijk op met Hamilton, al is hij misschien zelfs sneller. Maar Russell is ook nog altijd verbonden aan Mercedes-Benz en wij richten ons op dit moment vooral op onze eigen junioren", stelt de 81-jarige man uit Graz in een interview met Motorsport-Total.

"We zien het bijvoorbeeld bij Colapinto, die het als redelijk onervaren en toch eigenlijk ook onsuccesvolle junior toch fantastisch doet. Hij heeft tot dusver nog nooit voor een topteam gereden, dat moet ik er dan wel bij zeggen, maar dat geeft ons juist het vertrouwen om te kijken naar de prestaties van onze eigen junioren. Zelfs een Yuki Tsunoda, die theoretisch gezien ook nog een junior is, wordt op die manier in de gaten gehouden. Want hoe doet hij het als hij naast Lawson rijdt?", besluit de Oostenrijker.