Bottas dankt Sauber: "Zal altijd stukje van dit team bij me dragen"

De Formule 1-loopbaan van Valtteri Bottas lijkt voorbij te zijn. Vandaag maakte het team van Sauber bekend dat ze zijn contract niet gaan verlengen, en dat Bottas op zoek kan gaan naar een nieuwe uitdaging. Bottas is dankbaar voor de kansen die hij heeft gekregen.

Bottas reed sinds 2022 voor het Zwitserse team. Dit jaar werd al vrij vroeg duidelijk dat de kans klein is dat hij een contractverlenging zou krijgen. Sauber transformeert in 2026 naar het fabrieksteam van Audi, en Bottas leek niet in de plannen voor te komen van de Duitse fabrikant. Vandaag werd duidelijk dat hij en Guanyu Zhou het team gaan verlaten, en dat Gabriel Bortoleto volgend jaar zijn debuut maakt.

Aangezien er weinig zitjes vrij zijn voor 2025, lijkt de Formule 1-loopbaan van Bottas als een nachtkaars uit te gaan. In het persbericht van Sauber reageert Bottas op zijn vertrek: "Een situatie als deze is voor niemand makkelijk. Maar na alle goede en diepgaande gesprekken in de afgelopen weken, zijn we tot de conclusie gekomen dat onze voorwaarden om dit project te laten groeien niet overeenkomen. De jaren met dit team waren een geweldige reis vol met groei, uitdagingen en onvergetelijke momenten. Ik ben dankbaar voor deze ervaringen en voor het vertrouwen en de steun die ik tijdens deze reis heb gevoeld. Het is nu tijd om verder te gaan, ik zal altijd een stukje van dit team bij me dragen, en ik kijk ernaar uit om te zien wat de toekomst inhoudt voor ons beiden."