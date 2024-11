Sauber verrassend sterk bij Braziliaanse pitstops

De Braziliaanse Grand Prix was afgelopen weekend een enorm spektakelstuk. De teams moesten de juiste keuzes maken, en een aantal van hen kozen voor vroege pitstops. Het team van Sauber verraste en ze voerden de snelste pitstop van het weekend uit.

De pitcrew van de Zwitserse renstal wist de banden van Guanyu Zhou in 2,52 seconden te verwisselen. De Chinese coureur reed een hopeloze race, maar eindigt in dit klassement dus wel bovenaan. Het team van Ferrari verrichtte de tweede pitstop van het weekend door Charles Leclerc in 2,62 seconden te voorzien van nieuwe banden. Aston Martin, VCARB en Mercedes maakten de top vijf compleet.

Het pitstopklassement geeft wel een vertekenend beeld. Door de rode vlag halverwege de race werden er namelijk veel minder pitstops dan gebruikelijk uitgevoerd. Onder een rode vlag mogen teams de banden verwisselen terwijl de auto's in de pitlane staan. Onder meer Max Verstappen kon hiervan profiteren. Hij heeft dan ook geen officiële pitstop achter zijn naam staan, en Red Bull komt niet voor in de top tien van het klassement. De Oostenrijkse renstal voerde wel een pitstop uit door de banden van Sergio Perez te verwisselen in de openingsfase van de race.

