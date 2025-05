Wolff denkt niet dat Hamilton zijn magie is verloren

Lewis Hamilton is op een tegenvallende manier aan het huidige seizoen begonnen. Bij Ferrari hoopt hij te kunnen schitteren, en Toto Wolff denkt dat dit goed mogelijk is. Volgens de Oostenrijker is Hamilton zijn magie niet zomaar verloren.

Hamilton stapte afgelopen winter over van Mercedes naar Ferrari. Het was een veelbesproken stap, maar Hamilton had er veel vertrouwen in. Hij hoopte zijn achtste wereldtitel te kunnen pakken in het scharlakenrood, maar vooralsnog blijft het bij een droom. Hij komt niet in de buurt van de andere topcoureurs, en hij lijkt nog te worstelen met zijn Ferrari-bolide. Het zorgt voor veel kritiek voor Hamilton, maar daar kan hij weinig mee.

Magie is niet verdwenen

Zijn voormalig teambaas Toto Wolff gelooft in hem. De Mercedes-teambaas sprak zich in Miami uit bij de internationale media: "Volgens mij hebben we die magie tijdens de sprintrace in China nog gezien. Hij domineerde die wedstrijd. Het is niet zo dat je die magie van de ene op de andere race ineens kwijt bent."

"Ik ben ervan overtuigd dat het nog steeds in Lewis zit. Als hij alle factoren die zijn prestaties beïnvloeden voor elkaar heeft, als hij zich op de juiste plek voelt en als de auto naar zijn zin is, dan zal hij briljant zijn. Daar twijfel ik niet aan."

Geen vreemde situatie

Dat Hamilton het zwaar heeft, is volgens Wolff niet vreemd: "Maar ik ben ook niet verrast dat hij wat hobbels tegenkomt. Hij was twaalf jaar bij ons en hij was helemaal gewend aan onze manier van werken. En nu ziet hij ineens bij Ferrari, waar hij een teamgenoot heeft die er al lange tijd zit en duidelijk tot de sterkere coureurs op de grid hoort."

"Als ik er zo als een buitenstaander naar kijk en luister naar wat hij me vertelt, dan denk ik dat hij door een proces gaat waar iedere coureur die bij een nieuw team instapt, doorheen moet gaan."