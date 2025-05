Hamilton treurt en ziet geen mogelijkheden voor Ferrari

Lewis Hamilton start de sprint kwalificatie in Miami vandaag slechts vanaf de zevende plaats. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had op een beter resultaat gehoopt, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Voor de sprintrace heeft hij heel erg lage verwachtingen.

Het team van Ferrari kon niets laten zien in de sprint kwalificatie in Miami. Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc kwamen er niet aan te pas. De Mercedessen, de McLarens en Max Verstappen waren simpelweg een maatje te groot. Voor Hamilton was de zevende tijd een nieuwe teleurstelling, want het loopt nog niet bepaald lekker bij de zevenvoudig wereldkampioen. De lichaamstaal van Hamilton sprak dan ook boekdelen.

Snelheid te kort

Met een gezicht vol teleurstelling meldde Hamilton zich na afloop van de sprint kwalificatie bij de media. Tegenover zijn landgenoten van Sky Sports sprak Hamilton zich uit: "Het was een betere sessie. In de training was het waarschijnlijk iets beter, de auto voelde toen beter aan en de auto was toen iets beter te besturen. We komen gewoon snelheid te kort, en we moeten vanaf dat punt gaan doorwerken."

Hamilton weet het allemaal niet meer

In de sprintrace van vandaag kan Hamilton zich misschien gaan focussen op de strijd met de auto's voor hem. Daar denkt de zevenvoudig wereldkampioen anders over: "Nee, niet echt. Ik denk dat alle auto's die voor ons staan sneller zijn. Ik weet niet wat ik verder nog moet zeggen."

Gevraagd wat Ferrari kan doen, reageert hij schouderophalend: "Er zijn altijd ideeën. Of die nu goed zijn of niet... Er zijn zeker dingen die we kunnen gaan leren. We kunnen kijken naar mogelijke veranderingen aan de set-up en we kunnen kijken naar hoe de auto zich gedraagt. Er is zeker werk te doen om ervoor te zorgen dat de snelheid hoger zal liggen voor de rest van het weekend."