Braziliaanse Grand Prix stilgelegd na crash Colapinto

De Braziliaanse Grand Prix is stilgelegd na een crash van Franco Colapinto onder de Safety Car. De regen was zeer heftig, en daarom was de race geneutraliseerd. Op het moment van de rode vlag wordt de race aangevoerd door Alpine-coureur Esteban Ocon.

De Safety Car was de baan opgestuurd na een flinke hoeveelheid regen. Het leek erop dat de bui minder heftig werd, totdat Colapinto crashte in de laatste bocht. De schade aan Williams-bolide was groot, en de wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen. Het geeft alle andere coureurs de kans om van banden te wisselen in de pitlane. De race bevindt zich op het moment van de rode vlag in de 33ste ronde.