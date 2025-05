Charles Leclerc bagatelliseert ruzie binnen Ferrari

Het team van Ferrari kende gisteren een pijnlijke Grand Prix in Miami. Ze hadden een grote achterstand op de kop, en de coureurs kibbelden ook over de teamorders. Charles Leclerc haalde er na afloop zijn schouders over op en stelde dat er niet zoveel aan de hand was.

Ferrari-coureurs Leclerc en Lewis Hamilton reden vrijwel de hele race in elkaars buurt. Hamilton reed in de slotfase achter Leclerc, en hij gaf aan dat hij sneller was dan de Monegask. Ferrari deed er enorm lang over om een beslissing te nemen, en dat zorgde voor frustratie bij Hamilton. Hij mocht Leclerc uiteindelijk inhalen, maar in de slotfase waren de rollen omgedraaid. Dit zorgde weer voor frustratie bij Hamilton, die zich sarcastisch afvroeg of hij Carlos Sainz er ook langs moest laten.

Geen problemen

Leclerc kwam als zevende over de streep. Bij Motorsport.com bagatelliseerde hij de ongemakkelijke situatie: "Ik wist dat Lewis op de medium reed, dus hij zou aan het einde van de race meer worstelen dan ik, dus we moesten op de banden letten. Maar ik begrijp heel erg goed dat hij het wilde proberen en dat hij iets anders deed, dus dat kan ik waarderen."

"Ik bedoel, ik zou hetzelfde doen als ik hem was. Gewoon proberen agressiever te zijn met de mediums, dus ik neem Lewis helemaal niets kwalijk."

Beter overleggen

Leclerc baalt verder wel van het resultaat: "We moeten het beter gaan doen, dat is wel duidelijk. Vandaag was niet ideaal en we konden ons potentieel zeker niet maximaliseren. We moeten de koppen als team bij elkaar steken en het beter gaan doen."

"Ik denk dat we het beter hadden moeten overleggen voordat we de swap uitvoerden. Je probeert immers het einde van de race te halen met de banden, dus ik probeerde mijn best te doen en alles is dan tricky, en ik had ook niet verwacht dat Carlos zo dicht bij zou zitten."