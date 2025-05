Lewis Hamilton schittert op prestigieus gala na blamage in Miami

Lewis Hamilton heeft zijn teleurstellende race in Miami snel achter zich gelaten. De Britse Ferrari-coureur reisde af naar New York waar hij een belangrijke rol speelde bij een prestigieus gala. Hij kreeg hiermee de kans om even zijn hoofd leeg te maken.

Het avontuur van Hamilton bij Ferrari loopt nog niet zoals hij had gehoopt. De zevenvoudig wereldkampioen kan zich niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen, en hij zit regelmatig vast in het middenveld. Het zorgt voor frustratie, want Hamilton droomt van zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Hij wil schitteren op de baan, maar voorlopig kan hij alleen schitteren naast het circuit.

New York

Direct na de Grand Prix van Miami vloog Hamilton namelijk door naar New York. Afgelopen nacht vond daar het prestigieuze Met Gala plaats. Tijdens het jaarlijkse benefietgala voor de textiel- en kostuumafdeling van het Metropolitan Museum of Art verscheen hij voor de flitsende camera's in het gezelschap van een enorme hoeveelheid bekende gezichten.

Belangrijke rol

Het was niet de eerste keer dat Hamilton aanwezig was op het gala, maar dit keer had hij wel een belangrijke rol gekregen. Hij was namelijk aangewezen als medevoorzitter, waardoor hij een belangrijke rol speelde bij de organisatie van het gala. Hamilton verscheen in een wit pak voor de camera's, op zijn hoofd droeg de zevenvoudig wereldkampioen een soort baret.

Vrolijke indruk

Tussen alle beroemdheden leek Hamilton zich op zijn plek te voelen. Hij maakte in ieder geval een vrolijke indruk, iets wat afgelopen weekend niet te zeggen viel. In Miami kwam hij immers slechts als achtste over de streep na een vreemd duel met zijn teamgenoot Charles Leclerc en een bijna-crash met Carlos Sainz in de laatste ronde.

Hamilton staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. In de eerste zes raceweekenden heeft hij 41 WK-punten bij elkaar gereden. Hij staat zeven punten achter op Mercedes-debutant Andrea Kimi Antonelli.